La licence fétiche des amoureux de simulation de courses auto vont être aux anges. Le film Gran Turismo vient enfin de se dévoiler de long en large au travers une bande-annonce rythmée et même un brin explosive. Réalisé par Neill Blomkamp (District 9, Chappie), le film embarquera avec lui un casting de haute volée avec notamment David Harbour (Stranger Things), Orlando Bloom (Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes) ou encore le jeune Archie Madekwe (Midsommar).

Gran Turismo nous ne met plein les mirettes

Le film nous racontera l’histoire vraie de Jann Mardenborough, un jeune joueur de Gran Turismo 5 qui, après des années à jouer à la franchise, a fini par devenir un véritable champion. Si bien, que l’adolescent passera peu après de la manette au volant pour devenir un véritable pilote. Et c’est sous l’étendard Nissan que Mardenborough fera ses premiers tracés dans des compétitions hautement officielles.

De l’écran à la piste, le film Gran Turismo mettra donc la franchise sur le devant de la scène de bien des manières. Tous les codes visuels sont là, des gros bolides aux couleurs de la franchise, mais quoi de plus normal finalement quand la licence elle-même copie la réalité.

Même si le film prendra certainement quelques libertés, le fait est qu’il devrait être très fidèle à l'histoire, mais aussi à l'identité de la licence de Polyphony Digital. Il est même possible de voir plusieurs séquences de jeu capturées, de quoi assouvir la soif du fan le plus hardcore.

Et le jeu dans tout ça ?

Gran Turismo 7 quant à lui continue de se mettre à jour sur PS4 et PS5 et de satisfaire ses joueurs. Récemment, de nouveaux véhicules et une tonne d'ajustements. Les mises à jour s'enchaînent et continueront encore un bon moment. Si le jeu n'a pas fait que des heureux à sa sortie, certains joueurs critiquait notamment les gains qui n'étaient pas aussi élevés que le prix des bolides, Polyphony Digital a su être à l'écoute et continu de l'être. En somme, Gran Turismo 7 est bien partie pour durée encore quelques années. Ça tombe bien, c'est désormais l'objectif de Sony qui compte capitaliser un maximum sur ses franchises et les jeux service sur PS5.