Après Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ et HBO Max, c'est donc au tour de Paramount+ de faire le point pour l'entrée dans cette seconde moitié de l'année 2026. Son offre SVOD, notamment incluse dans les abonnements à MyCanal, va accueillir plusieurs nouveautés courant juin. Dans le lot, on notera principalement énormément de gros films, ainsi que quelques nouvelles séries qui pourront valoir le détour.

Les nouveaux films Paramount+ de juin 2026

Pour ce mois de juin 2026, Paramount+ va principalement miser sur de nouveaux films, avec un programme nettement plus conséquent dans le domaine que celui des séries. On rapporte en effet un véritable torrent de films disponibles depuis le 1er juin, dont l'exceptionnel Everything Everywhere All At Once. Le 5 juin, la plateforme accueille en exclusivité le film Kraken, puis Transformers Rise of the Beasts le 7 juin. Rendez-vous le 15 juin pour une grosse dose de rire et de nostalgie avec d'une partie les trois premiers Scary Movie et de l'autre quatre films du groupe de cascadeurs de l'extrême Jackass. Pour le reste du programme films de Paramount+, voici la liste complète :

01/06 A Beautiful Day Attack On Finland Bonnes intentions Every Breath you Take Exfiltrés La Bûche Everything Everywhere All At Once Evil is Trending Harry un ami qui vous beut du bien Le Dernier Patient Les Ex Les Jolies Choses La Page Blanche La Proie La Jeune Fille et les Loups L'Homme qui défiait l'Infini L'ennemi Intime Marseille Oneshot une Comédie Romantique The Whale Speak No Evil

05/06 Kraken

07/06 Transformers Rise of the Beasts

12/06 Rainforest Rescues

15/06 Jackass Presents Bad Grandpa 0.5, Jackass Forever, Jackass 2.5 et 3.5 Scary Movie 1, 2 et 3

20/06 A Bronx Tale Le Petit Bougnat Papillon

22/06 Betterman



Les nouvelles séries de juin 2026

Place ensuite aux nouvelles séries à venir sur Paramount+ en juin 2026, avec en l'occurrence un programme nettement plus léger. Il est en effet question de seulement six nouveautés, avec d'abord le 12 juin la saison 4 de Dora et la nouvelle série Magic Mermaid Adventures à l'attention d'un public enfantin. Le 15 juin, la saison 4 de la série exclusive Fire Country revient également pour sa seconde partie. C'est ensuite dans le troisième tiers du mois que trois autres séries arrivent avec la saison 13 de Teen Mom UK le 23, la série exclusive Wild Cherry le 24 et Tyler Perry's Divorced Sistas le 30 pour une première saison. Voici le planning complet des sorties séries de juin 2026 sur Paramount+ :

12/06 Dora - Saison 4 Magic Mermaid Adventures

15/06 Fire Country - Saison 4 Partie 2

23/06 Teen Mom UK - Saison 13

24/06 Wild Cherry

30/06 Tyler Perry's Divorced Sistas - Saison 1



Source : Paramount+