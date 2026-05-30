Disney+ fait le plein de nouveautés pour le mois de juin 2026 avec une tonne de séries, dont le final d'une des meilleures de la plateforme. Mais aussi de grands classiques du cinéma.

Disney+ prépare un mois de juin 2026 chargé en nouveautés, à l'instar de Netflix qui ne lésine pas sur les sorties de son côté également. Au programme des prochains jours, de gigantesques classiques qui mettront à l'honneur le cinéma des années 30 à 50, mais aussi deux films tirés d'une licence légendaire. On notera enfin une grande quantité de séries dont des nouveautés, mais aussi la suite d'une série appréciée et même le final de l'une des meilleures de la plateforme.

Tous les films Disney+ de juin 2026

C'est deux salles deux ambiances sur Disney+ cette semaine puisque la sélection de films n'a jamais été aussi divisée. À notre gauche, le cinéma des années 30 à 50, avec ses grands classiques comme Le Feu Follet ou encore Le Roman d'un Tricheur. Disney+ met en valeur ce cinéma d'antan tiré des chefs-d'œuvre du studio Gaumont avec des réalisateurs de talent mais surtout des actrices et acteurs qui ont marqué l'histoire comme Jean Gabin, Jeanne Moreau ou encore Danielle Darrieux pour ne citer qu'eux. Au total ce sont 6 films qui seront disponibles dès le 1er juin sur Disney+.

Vient ensuite l'autre facette de cette fournée de films à venir sur Disney+, et là on part au Japon avec Dragon Ball. La mythique licence de manga revient sur la plateforme avec deux films : Dragon Ball Super Broly et DBS Super Hero. Dans le premier, Goku et Vegeta devront affronter l'une des plus grandes menaces de la galaxie, le guerrier légendaire Broly plus puissant que jamais. Dans le second, on retrouvera Gohan qui tente de faire régner l'ordre à sa manière et finira par découvrir une puissance cachée en lui. Deux excellents films qui seront tous deux disponibles le 19 juin prochain sur Disney+.

1er juin L'Atlante Le Feu Follet La Poison Le Roman d'un Tricheur La vérité sur Bébé Donge Nous sommes tous des assassins

19 juin Dragon Ball Super Broly Dragon Ball Super Super Hero



Toutes les séries de juin 2026

Côté séries, Disney+ fait là aussi le plein de nouveautés, mais pas seulement. Parmi les nouvelles arrivées, on peut noter la sortie de Not Suitable for Work, une comédie qui suit 5 jeunes adultes complètement obnubilés par leur carrière. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la première saison de 911 Nashville, spin-off créé par Ryan Murphy où l'on va suivre les différents corps de secouristes dans la ville de Nashville. Une série similaire à 911 ou encore 911 Lone Star.

Cette semaine, Disney+ va également dire adieu à l'une de ses meilleures séries, ou plutôt l'une de FX, The Bear. Après avoir décroché plusieurs récompenses, la série tirera sa révérence au terme de la cinquième saison qui sera diffusée à partir du 26 juin sur Disney+. Cette ultime saison reprendra pile au lendemain du jour où Sydney, Richie et Natalie découvrent que Carmy a quitté la restauration en leur laissant les clés de l'établissement.

2 juin Not suitable for work

3 juin Les petites animaux de Minnie

6 juin Les héros oubliés de la seconde guerre

8 juin Alice et Steve Les plus belles destinations avec Antoni Porowski

10 juin 911 Nashville - saison 1 Dragon Striker

12 juin Iron Man et ses amis incroyables Les court-métrages de Mickey+ 17 juinGood Trouble - saison 5

19 juin My Hero Academia - saison 1-2

26 juin The Bear - saison 5

