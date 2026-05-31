Prime Video mise sur ses plus gros succès pour le mois de juin 2026 avec un film très attendue qui appartient à une saga qui cartonne sur la plateforme, et le retour d'une série adorée.

Prime Video fait le plein de nouveautés comme Netflix ou encore Disney+. Au programme des prochains jours, le retour d'une saga qui s'est imposée comme l'un des plus gros cartons de la plateforme. Ce nouveau film ultra attendu ne manquera pas de faire parler de lui à sa sortie. Succès toujours, Prime Video fait revenir l'une des meilleures séries d'animation pour adultes pour une nouvelle saison que beaucoup de fans attendaient.

Tous les films Prime Video de juin 2026

Prime Video gâte ses abonnés ce mois de juin avec une sélection de films plutôt variée cette semaine. Le mois démarre avec le thriller d'action Shelter, avec Jason Statham qui enchaîne pas mal ces derniers temps. On pourra aussi noter Criminal Squad Pantera, un autre film d'action haletant ainsi que la comédie Une Famille De Bâtards. Mais ce que les fans attendent surtout, c'est le nouveau film de la franchise à succès À Contre-Sens, un immense carton sur Prime Video qui multiplie les films à une vitesse assez dingue. Avec À Contre-Sens 2 : Londres, la suite hyper attendue fera encore une fois la part belle à des histoires romantiques compliquées. Nick et Noah vont en effet se lancer tous les deux dans des histoires qui vont changer leur vie mais pourraient également les éloigner l'un de l'autre.

05/06 Shelter

08/06 Criminal Squad : Pantera

12/06 Une Famille De Bâtards

17/06 À Contre-Sens 2 : Londres



Toutes les séries de juin 2026

Prime Video ne va pas uniquement miser sur les films ce mois de juin 2026, puisque le catalogue des séries va lui aussi se garnir avec de nombreuses nouveautés. Dès le 3 juin, les fans d'animation seront aux anges avec le retour de la série La Légende de Vox Machina qui lancera sa quatrième saison. Cette semaine, ce sera aussi l'occasion d'enfin découvrir la série Au fil des années, qui nous fera suivre des amies qui, au fil des années, vont voir leur amitié se transformer en amour avant que tout ne bascule. Le mois se termine finalement avec Atomic, une nouvelle série dramatique teintée de thriller avec Alfie Allen, qui incarnait Theon Greyjoy dans Game of Thrones.