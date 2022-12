Le réalisateur Christopher Nolan s'attaque donc à l'origine de la bombe atomique avec Oppenheimer, nom d'un physicien américain connu pour être le directeur du Projet Manhattan (le nom de code du projet de recherche qui produisit la première bombe atomique). Voici la toute première bande annonce du film.

Oppenheimer : une bande annonce explosive

En plus de retracer les origines du projet Manhattan et donc d'être un film historique, Oppenheimer est une adaptation du roman récompensé du Prix Pulitzer American Prometheus : The Triumph and Tragedy of Robert J. Oppenheimer.

Le film est le douzième long-métrage de Christopher Nolan et il s'offre un casting de choix avec notamment Cillian Murphy (Peaky Blinders), Robert Downey Jr. (Iron Man), Matt Damon (Seul sur Mars), Emily Blunt (Edge of Tomorrow) ou encore Florence Pugh. Pour la petite histoire, le long métrage est entièrement tourné en IMAX 65 mm et en format large 65 mm sur pellicule. Cette œuvre sur Oppenheimer est d'ailleurs le premier film avec des séquences tournées en IMAX noir et blanc. Tout un programme. Que l'on aime ou non le travail de Nolan, il faut bien admettre que le réalisateur cherche toujours à innover aussi bien dans la technique que dans la mise en scène. Rappelons d'ailleurs que Nolan nous prépare une belle explosion.

Malgré cette première bande annonce il faudra encore être patient puisque Oppenheimer sortira le 19 juillet 2023 dans les salles françaises.