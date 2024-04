Le film One Punch Man se fait discret depuis son annonce. Quatre ans après la nouvelle, il se précise enfin un peu plus, avec une équipe qui ne plaira pas à tout le monde.

One Punch Man est toujours aussi populaire. La saison 3 de l'anime, confiée au studio JC Staff, s'est annoncée avec force pas plus tard qu'en février dernier. L'univers imaginé par ONE et repris par Yūsuke Murata amuse et surprend depuis 2009 avec la même énergie qu'à ses débuts.

Alors, avec le regain d'enthousiasme pour les adaptations live action de manga, le super-héros Saitama ne pouvait pas esquiver le phénomène. Ainsi, un film One Punch Man en prises de vue réelles a été annoncé en 2020. Le projet faisait peu parler de lui depuis, mais une nouvelle risque d'inquiéter les fans...

© ONE / Yūsuke Murata.

Le film One Punch Man mettra-t-il un point final à son scénario ?

Pour produire cette idée ambitieuse d'un film One Punch Man, on retrouve Sony Pictures. Côté réalisation, c'est Justin Lin qui sera derrière la caméra. Ce dernier accumule les projets, venant d'être officialisé pour le thriller Stakehorse. Or, cette actualité permet d'en apprendre aussi davantage sur l'avancée de l'adaptation du manga.

De fait, l'article du Hollywood Reporter dédié au réalisateur rapporte qu'il y aurait du changement pour le film One Punch Man. Le scénario serait en fait à l'état de réécriture, et ce pour une bonne raison : il y a de nouvelles plumes sur le coup.

À l'origine, Scott Rosenberg et Jeff Pinkner formaient le binôme en charge du script. Or, ils ne sont plus mentionnés ici comme étant rattachés au projet. C'est un autre duo qui reprend le flambeau, et pas des moindres. Dan Harmon et Heather Anne Campbell sont maintenant officiellement au scénario. La seconde a d'ailleurs exprimé sa joie sur X/Twitter, déclarant : « Je pense qu'on peut officiellement le dire, je travaille sur le film One Punch Man. C'est partiiiii ».

Le duo est déjà connu du grand public pour une série à l'humour régressif. Harmon se trouve être le co-créateur de Rick et Morty. Campbell, quant à elle, l'a rejoint sur la sixième saison de la série d'animation après le renvoi de Justin Roiland. Ayant déjà collaboré ensemble sur un univers aussi décalé, le binôme promet de beaux fous rires pour l'adaptation du manga loufoque de Murata s'ils parviennent à y faire coller le comique très particulier dont ils ont eu l'habitude.

Cependant, quatre ans après son annonce, le film One Punch Man semble faire du surplace. Non seulement il revient au point de départ côté écriture, mais le choix de scénaristes risque de diviser. Enfin, il ne faut pas s'attendre à voir le casting et moins encore le tournage se profiler rapidement. Espérons, au moins, que le projet finira bien par aboutir...