Depuis quelques années nous savons qu'un film One Punch Man était en préparation sans vraiment avoir plus d'informations. Cette fois on connait le réalisateur.

Le film One Punch Man en live action aura donc le droit à un réalisateur de renom puisqu'il s'agit tout simplement de Justin Lin. L'homme qui est derrière Fast and Furious: Tokyo Drift ou encore le dernier épisode de la saga, à savoir Fast and Furious 9. Un homme qui sait gérer comme il se doit le film d'action mais pas que... Puisqu'il est aussi connu pour avoir réalisé quelques épisodes de True Detective.

One Punch Man, quid du scénario ?

Pour l'accompagner dans cette tache toujours un peu complexe d'adapter une œuvre en live action, Lin pourra compter sur le duo Scott Rosenberg et Jeff Pinkner qui ont travaillé sur un certain Jumanji : Next Level. De quoi apporter on l'espère un peu de qualité dans la narration de One Punch Man.

Surpuissant

Pour mémoire One Punch Man est un manga à succès, c'est le moins que l'on puisse dire, avec pas moins de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, qui dispose en plus aujourd'hui d'une série animée qui fut un véritable tremplin pour la popularisation du manga.

L'histoire va permettre de suivre les aventures rocambolesques de Saitama, un homme qui décide de s'entraîner pendant trois ans au rythme de 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10km de course. Il devient alors si puissant qu'il peut vaincre un adversaire avec un seul coup de poing. Au point (elle était facile celle-ci) de s'ennuyer dans la vie par manque de challenge.