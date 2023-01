Rick & Morty et High of Life sont bousculés par un véritable séisme. Leur créateur vient d’être mis à l’écart à cause de très graves accusations.

Rick & Morty, une série d’animation trash absolument culte, et High on Life, FPS déjanté exclusif PC et Xbox, viennent de perdre l’un de leurs créateurs suite à une terrible affaire de violence domestique. Justin Roiland, créateur, auteur et acteur sur les deux projets, a, en effet, été accusé de violence domestique il y a quelque temps. Des accusations graves qui ont récemment été mises en avant et qui ont contraint la plupart des collaborateurs du réalisateur à couper les ponts.

Rick & Morty et High on Life perdent leur créateur

Adult Swim, la chaîne américaine qui s'occupe de Rick et Morty depuis de nombreuses années, vient en effet de rompre son association avec Justin Roiland suite aux accusations portées contre ce dernier. Rick & Morty n’est toutefois pas en danger et la série continuera sans son co-créateur. Du coup, les voix des personnages que doublait Roiland devront être changées prochainement.

Dans le même temps, Roiland a été poussé à quitter son studio de développement de jeux vidéo Squanch Games.

Le studio, créé en 2016 par Justin Roiland, était à l’origine de jeux à l’humour aussi acide, trash et décapant que Rick et Morty, si ce n’est même plus encore. On pense notamment à Trover Saves The Universe, un jeu d’aventure / plateforme jouable en VR, ou encore au récent FPS High on Life, qui a énormément fait parler de lui lors de sa sortie en exclusivité sur Xbox et PC. Les deux entreprise se sont fendu d'un bref communiqué pour faire état de la situation sur Twitter.

Adult Swim a arrêter sa collaboration avec Justin Roiland. Rick et Morty continu et notre talentueuse équipe travaille dur sur la saison 7 Adult Swim, Twitter

Ce 16 janvier 2023, Squanch Games vient de recevoir la démission de Justin Roiland. L'équipe passionnée de Squanch va continuer à développer des jeux que nos fans vont adorer, tout en continuant à soutenir et à améliorer High on Life. Squanch Games, Twitter

De graves accusations qui ne datent pourtant pas d'hier

Désormais, Justin Roiland n’a donc plus aucun lien avec ses créations et que ce soit la série Rick et Morty ou le studio Squanch Games, tous continueront l’aventure sans lui.

D’après les informations de NBC, Roiland a en effet été accusé, et devra bientôt comparaître, pour « agression, coups et blessures domestiques avec lésions corporelles, fausse séquestration par la menace, violence et fraude ». Les accusations ne datent pas d’hier puisque l’homme a déjà plaidé non coupable fin 2020, mais l’affaire a été mise en lumière il y a peu suite aux premières audiences. Justin Roiland risque plusieurs années de prison s'il est rendu coupable d'un ou de plusieurs de ces chefs d'accusation.