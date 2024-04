L'adaptation live action de One Piece accueillera bientôt une saison 2. Et, pour la mener à bien, l'équipe de Netflix accueille une toute nouvelle tête.

La version Netflix de One Piece a été la bonne surprise de 2023. Au regard de l'univers farfelu et tout en démesure d'Eiichirō Oda, l'adaptation en live action était un défi de taille ! Mais il a été relevé avec succès par le showrunner Matt Owens et ses équipes. Ainsi, la série a reçu un accueil très favorable et a fait un véritable carton sur la plateforme de SVOD.

Compte tenu de cette prouesse, l'équipage de Luffy et ses camarades ne semble pas prêt de s'arrêter chez Netflix. Non seulement la plateforme a investi pour accueillir l'anime dans son catalogue, mais la plateforme aurait des plans sur le long terme pour la série live action.

Dans l'immédiat, celle-ci prépare d'ores-et-déjà sa deuxième saison. Pour mener ce projet à bien, l'équipage s'agrandit en coulisses.

Un petit nouveau à l'abordage de la série One Piece

Aux commandes de la saison 1 de ce One Piece en chair et en os, nous retrouvions Matt Owens. Le scénariste et réalisateur avait auparavant planché sur de petits projets Star Wars et, surtout, chez Marvel avec les série Les Agents du S.H.I.E.L.D. et Luke Cage. Cette dernière est, justement, une production Netflix ; la plateforme avait donc toute confiance en lui pour mener un projet tel que l'adaptation du manga d'Oda.

Mais, pour la saison 2, l'homme ne sera pas tout seul au gouvernail. De fait, un document de la très officielle Writers Guild of America West (WGAW) précise davantage l'équipe qui sera en charge de la suite de l'épopée des Mugiwara.

© Writers Guild of America West.

Ainsi, on découvre que Matt Owens sera secondé en tant que showrunner par Joseph E. Tracz, dit Joe Tracz, pour la saison 2 de One Piece. Scénariste et producteur, ce dernier s'est récemment illustré avec la série Percy Jackson et les Olympiens, diffusée sur Disney+. Il a également déjà travaillé pour Netflix, sur la comédie romantique Dash & Lily.

C'est donc une personnalité en phase avec l'esprit héroïque et de dépassement de soi qui monte à bord du vaisseau One Piece. Avec une saison 2 dirigée à quatre mains, cette suite pourrait atteindre des ambitions encore plus grandes. Toutefois, il faudra être patient pour en avoir la preuve sur nos écrans. En attendant, les fans de l'équipage du Chapeau de paille peuvent se réjouir car leur manga préféré fêtera bientôt un anniversaire exceptionnel, et ils sont invités !