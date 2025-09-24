Les Mugiwara sont partout ! L'œuvre-fleuve d'Eiichiro Oda ne cesse de voir sa popularité croître au fil des chapitres et des épisodes. Alors que l'anime One Piece sortait la deuxième partie de l'arc Egghead sur Netflix cet été, le manga continue quant à lui sa publication. Le chapitre 1161 va très bientôt sortir, mais vous le savez, les leaks ont toujours une longueur d'avance. Découvrez dès à présent le résumé de ce qui vous attend.

L'action est au rendez-vous dans le chapitre 1161 de One Piece

Depuis quelques semaines, un affrontement de légende a démarré dans le manga One Piece. Le chapitre 1161 nous enfonce plus encore dans les événements de God Valley, que les fans attendaient tant de découvrir. Après deux pages de couverture, une colorée et une en noir et blanc, il s'ouvre sur une confrontation entre Monkey D. Dragon et une femme des Chevaliers Divins dotée de canines acérées qui l'attaque d'un faisceau de lumière.

Dragon est sauvé de justesse de son destin funeste, Barbe Blanche intervient et le sauve sans vraiment le faire exprès. On se rend compte dans le chapitre 1161 de One Piece que de nombreux pirates ont trahi Rocks. L'Homme le plus Fort au monde, Linlin et Kaido ont alors fait équipe pour en venir à bout. Mais Garp arrive par surprise et se met en travers de leur chemin, mettant le trio en fuite.

Par la suite, les hommes de Roger et de Rocks sont sur le point de se rencontrer à God Valley. Un affrontement de taille éclate dans le chapitre 1161. De fait, Shakky est attaquée par Sommers. Mais, Rayleigh, le bras droit du Roi des Pirates, réagit assez tôt pour venir à bout du Saint. C'est là qu'il conquiert le cœur de la future gérante de gérante du Bar de l'Arnaque. Gaban fond alors en larmes. Une conclusion qui va faire fondre les fans de One Piece !

Rayleigh dans l'anime One Piece. © Eiichirō Oda / Toei Animation.

Une bonne nouvelle pour la suite du manga

Ce chapitre 1161, fort en émotion, sera disponible gratuitement dimanche 28 septembre sur la plateforme officielle MANGA Plus. Vous pourrez le consulter librement pendant une durée à priori de trois semaines. De fait, nous avons une bonne nouvelle pour tous les lecteurs : One Piece reviendra la semaine prochaine, pas de pause pour cette fois.