Difficile d'empêcher les fuites pendant les tournages... La série Netflix One Piece voit un élément leaker sur la toile, et il va faire le bonheur des fans !

Ça a été le carton 2023 de Netflix : la série live-action One Piece prépare officiellement sa saison 2 ! Renouvelée sans grande surprise après le début en force de l'adaptation, le manga d'Eiichiro Oda fera donc son grand retour pour nous conter l'histoire de Luffy et de son équipage.

Même si cette deuxième saison de One Piece n'est pas attendue pour tout de suite, les choses se mettent en place au fil de l'eau. Dernièrement, nous apprenions qu'il y avait eu du changement à bord. De fait, un nouveau showrunner a embarqué. Aussi, un des monteurs nous teasait du lourd pour cette suite. Mais, hier soir, c'est une autre surprise qui a fuité !

Un nouvel équipage émerge pour la saison 2 de One Piece

L'équipe derrière le compte X.com @OP_Netflix_Fan est constamment aux aguets. Ainsi, elle nous abreuve régulièrement de fuites concernant la série One Piece. C'est notamment par son biais que nous avons vu le casting se dessiner un peu plus. On commence ainsi à avoir une idée un peu plus précise de ce que nous réservera la saison 2. Pour rappel, celle-ci couvrirait les éléments de Little Garden et du très attendu arc d'Alabasta.

Mais un nouveau détail nous donne un nouvel indice sur les événements que nous devrions revivre dans la prochaine saison. Alors que le tournage de la saison 2 se prépare dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, on peut y apercevoir des éléments de décor. Parmi eux, des internautes ont repéré un navire bien reconnaissable : celui de l'équipage du Rumbar.

Cela signifie que la série pourrait s'attarder rapidement sur l'intrigue autour de Laboon, une baleine un peu spéciale dont les Mugiwara vont croiser la route. De fait, le navire du Rumbar avec sa proue iconique a droit à une petite apparition durant l'intrigue. Cela à de quoi réjouir les fans, d'autant que ce serait l'occasion de donner un bref aperçu d'une personnage que beaucoup attendent dans les futures saisons...