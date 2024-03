Une chose est sûre, la série One Piece en prises de vues réelles a été un énorme carton. Bien sûr, des craintes s'étaient fait entendre avant sa sortie. Néanmoins, sa saison 1 a su mettre d'accord toute la communauté. On rappelle quand même qu'elle s'est hissée à la première place du top 10, et ce, dès sa première semaine de diffusion. Une prouesse assez impressionnante. Donc forcément, sa deuxième saison est attendue de pied ferme, et justement, elle va visiblement sortir le grand jeu. Comment on le sait ? Grâce à un leak plutôt explicite.

Water Seven et Enies Lobby dans la saison 2 de One Piece sur Netflix ?

Si on l'affirme, c'est à cause d'une photo qui s'est mise à circuler sur la Toile. Le cliché en question montre deux bateaux qui se trouvent à Cape Town Film Studios. Et leur apparence n'a aucun secret pour les amateurs de One Piece. Il s'agit de deux Going Merry. Le navire peut également être retrouvé dans la série. Sur le papier, il n'y a rien d'anormal. Alors oui, il y en a un de trop, mais peut-être qu'il sert simplement de remplacement en cas d'urgence ? En vérité, ça cache probablement une belle surprise pour les spectateurs.

Avant de continuer, on préfère vous prévenir qu'on va spoiler la fin d'un arc qui n'a pas encore été diffusé dans le live-action de One Piece. Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, ne poursuivez pas la lecture. Pour les autres, on va se diriger vers l'arc d'Enies Lobby. Ce dernier voit Luffy et sa bande affronter le CP9 pour sauver leur camarade, Nico Robin. Après avoir réussi leur mission, les protagonistes doivent malheureusement se séparer du Going Merry. Ils ont trouvé un nouveau bateau grâce à Franky, et leur vieux compagnon n'a plus la force de les conduire sur les océans. Par conséquent, ils le brûlent, et le regardent partir, comme si c'était des funérailles.

C'est peut-être la raison pour laquelle on aperçoit deux Going Merry. L'un serait juste destiné à être brûlé, comme c'est le cas à la fin d'Enies Lobby. En sachant qu'à ce stade de l'histoire, il est déjà en piteux état. Bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Ce n'est qu'une théorie, certes partagée par beaucoup de fans, mais qui n'a pas de fondements autre que cette photo. Après, il faut aussi garder en tête que la série Netflix va inévitablement arriver à cet arc si elle continue. On verra bien ce que l'avenir nous réserve.

Une sortie pour 2024 ?

Pour l'instant, on ne sait pas où se situe le chantier de la saison 2 de One Piece. Du coup, c'est un peu compliqué d'avoir une date de sortie. La production est en cours, comme l'image ci-dessus l'atteste, mais c'est tout. Quant au futur lointain de la série, sachez que ça pourrait monter jusqu'à 12 saisons si la plateforme de SVOD l'accorde. Du moins, c'est ce qu'avait dit la productrice Becky Clements : « nous espérons pouvoir faire 12 saisons. Il y a tellement de quoi faire. Le manga comporte actuellement plus de 1080 chapitres. Avec Matt Owens (ndlr : scénariste), nous avons envisagé la façon dont nous pourrions répartir cela sur plusieurs saisons. Et même si nous ne faisons que six saisons, nous ne pourrions probablement pas exploiter la moitié des chapitres du manga. La série One Piece pourrait vraiment durer longtemps ». Affaire à suivre.