La saison 2 de One Piece commence concrètement à se dessiner ! Un avis de recherche nous donne enfin plus d'informations sur la suite de la série Netflix.

Netflix mise depuis longtemps sur les franchises qui ont fait leur preuve. Ce faisant, elle s'assure un lot d'adaptation de toutes sortes. On l'a vu piocher dans les comics avec Luke Cage, Jessica Jones ou, encore Warrior Nun. Elle adapte également la saga littéraire des Chroniques de Bridgerton, et s'attèle à l'animation avec des dessins animés comme She-Ra et Avatar, mais aussi le manga, avec Death Note et maintenant One Piece.

Mais, adapter en prise de vue réelle un manga-fleuve à l'univers aussi farfelue et rocambolesque que One Piece était clairement impensable... jusqu'à ce que la plateforme de SVOD relève le défi ! Après une première saison qui a su convaincre raisonnablement même les plus réfractaires, la suite se prépare. De nouvelles informations de taille viennent justement de fuiter !

La série Netflix One Piece prépare son prochain arc

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), le compte ONE PIECE NETFLIX FAN est la référence quand il s'agit de suivre l'actualité de l'adaptation en live-action de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Or, l'équipe derrière ce compte a déniché de nouvelles informations qu'on attendait impatiemment pour la saison 2 !

De fait, un nouvel appel pour le casting de la deuxième saison de One Piece aurait été lancé. Le personnage concerné serait Miss Goldenweek, Marianne de son prénom français. C'est une membre importante de l'organisation Baroque Works, qui va mettre des bâtons dans les roues de l'équipage du Chapeau de Paille. Elle utilise la peinture et les couleurs pour influencer ses ennemis grâce à son pouvoir, le “Colours Trap”.

D'après l'annonce, Netflix rechercherait une jeune femme de plus de 18 ans, de toute ethnicité possible pour jouer cette jeune fille en fin d'adolescence. Le personnage demandera une attitude « impassible à la Mercredi Addams ». Miss Goldenweek est également décrite comme une sadique qui préfère « transformer les gens en pantin grâce à ses pouvoirs plutôt que de se faire des amis ». En cela, même l'optimisme de Luffy se trouverait sapé en sa présence.

Rappelons que Marianne reste une personnage de second plan dans le manga One Piece. Toutefois, avec ses acolytes, elle offre de belles scènes d'affrontement avec l'équipe du Chapeau de Paille ! En outre, son casting indique que cette saison traitera l'arc de Little Garden. C'est donc un pas de plus vers Alabasta !

Enfin, par cette annonce, nous apprenons également que la saison 2 tiendrait en 8 épisodes, soit autant que pour la première saison. C'est enfin du concret que nous avons pour la série One Piece. Tout ça est encourageant. Mais, certains se demanderont sans doute l'intérêt d'introduire un personnage mineur comme Miss Goldenweek, tandis que d'autres aimeraient probablement une saison plus longue.