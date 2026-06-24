The One Piece, le remake événement de l'anime le plus culte, dévoile enfin ses premières images officielles. Et pas simplement des artworks. Cette fois, c'est bien un teaser trailer que Wit et Netflix nous partagent.

Après avoir dépassé les 1 000 épisodes, qui aurait pensé qu'un remake de One Piece serait possible ? La Toei a bien produit une version modernisée de l'arc des Hommes Poissons, mais pas une refonte complète de la série. Netflix, lui, s'est complètement emparé du challenge. En parallèle de la version live-action, la plateforme va accueillir le remake de l'anime réalisé par Wit Studio et le premier teaser trailer vient de sortir.

Une première image pour le premier épisode

Jusqu'ici, nous n'avions eu droit qu'à des artworks de The One Piece. C'était l'occasion d'avoir un avant-goût de cette version concoctée par Wit Studio (Spy x Family, Agents of the Four Seasons). On retrouvait déjà ce côté esquissé, un peu aquarelle, qui venait marquer certains moments forts des premières saisons.

Mais hier, Netflix a dévoilé la toute première image qui vienne vraiment du remake. Il ne s'agit plus ici d'une réalisation conceptuelle, mais bien d'un aperçu du premier épisode qui s'intitulera “Romance Dawn”. Pas de “Je suis Luffy ! Celui qui deviendra Roi des pirates” donc, comme dans la version originale, mais un titre qui fait directement écho au premier arc de la saga East Blue. Saga dont on découvre aujourd'hui le premier teaser.

The One Piece sort son premier teaser trailer

Ça y est, le moment que les fans de l'œuvre d'Eiichiro Oda attendait tant est arrivé. Alors que l'anime original est sur le point d'entrer en pause, laissant la place au spin-off Heroines dès le mois de juillet, ils peuvent se replonger quelques instants dans les débuts de l'équipage du Chapeau de paille avec le premier teaser de The One Piece.

Entre animation traditionnelle et techniques modernes, ce premier trailer nous fait redécouvrir One Piece sous un nouveau jour. Même l'utilisation de la 3D pour le navire, qui peut étonner au début, semble bien s'insérer dans l'ensemble. On peut s'attendre à une version encore plus dynamique et les fans ont l'air déjà conquis. Sur le réseau social X, on ne compte plus les « Peak »1 (« Sommet ») en commentaire. D'autres soulignent que ça à l'air « excellent »2 ou ne cache pas qu'ils pleurent déjà3.

Le remake The One Piece sortira donc en exclusivité sur Netflix. On connaît même déjà la fenêtre de sortie, fixée au mois de février 2027. Moins d'un an donc avant de retrouver les Mugiwaras à East Blue.