Alors que les fans de One Piece ont dû encaisser une mauvaise nouvelle poru l'anime, la nouvelle série donne un nouvel aperçu qui va les réconforter juste avant la sortie.

Suivre One Piece, sur papier comme à l'écran, ce sont toujours les montagnes russes. Après la pause du manga la semaine dernière, la publication reprend cette semaine. Du côté de l'anime, la série principale ayant diffusé son premier cour de l'année, elle ne reprendra pas avant plusieurs mois. Mais une autre série va prendre le relai en attendant. Toei Animation dévoile de nouvelles images dans son trailer officiel.

Un nouveau trailer pour One piece Heroines juste avant la sortie

Les fans vont devoir s'habituer à ce nouveau rythme de diffusion pour l'anime. À compter de cette année, One Piece ne proposera plus que 26 épisodes par an découpés en deux parties. Mais la Toei semble avoir tout prévu pour ne pas laisser le public en disette. Alors que le remake de l'arc des Hommes Poisson occupait les spectateurs avant la reprise de la série principale en avril dernier, un spin-of va prendre le relai cet été.

À partir de la semaine prochaine, les Mugiwara vont prendre un peu de repos à Erbaf. Une autre série tirée de l'univers imaginé par Eiichiro Oda sera diffusé à la place. Il s'agit de One Piece Heroines, l'adaptation des histoires courtes de Jun Esaka et Sayaka Suwa publiées dans le magazine du manga. Comme son nom l'indique, il fait des personnages féminins de l'univers les protagonistes d'aventures en marge de l'histoire principale.

Le nouveau trailer de One Piece Heroines nous dévoile Nami dans ce qui paraît être l'adaptation de la première histoire du manga. La première femme des Mugiwara intervient pour aider Miucha, une employée d'une boutique de chaussures, à quitter son travail. Avec cette histoire à part et son propre style d'animation, la série emballe déjà les fans dans les commentaires sur YouTube. « Magnifique », « Vraiment hâte », « On est d'accord qu'on va TOUS regarder ? », on dirait que la communauté est prête pour la sortie le 5 juillet 2026, sur Crunchyroll.