La pause est finie, le managa One Piece revient cette semaine pour poursuivre un certain flashback. Découvrez ce que réserve le chapitre 1186 grâce aux leaks.

Vous les attendiez, les Mugiwaras sont de retour cette semaine dans le Weekly Shōnen Jump. La publication de One Piece est sur le point de reprendre avec un chapitre 1186 qui va refermer une parenthèse entamée depuis quelques semaines maintenant. Les leaks sont déjà tombés, nous donnant une idée du contenu qui nous attend.

Les premiers leaks pour le chapitre 1186 de One Piece

Il y a maintenant deux semaines, vous lisiez le chapitre 1185 de One Piece. Après une petite semaine de pause, le 1186ᵉ s'apprête à débarquer, commençant par une page de couverture mettant en scène Loki enfant en train de dessiner Ida. Passer cette page, on replonge évidemment dans le fameux flashback qui va enfin toucher à sa fin au terme de ce chapitre.

Ainsi, la suite de One Piece rappelle que Gunko a tué le Roi Louvain, ce qui permet d'arrêter la guerre à Esperia. On apprend au passage que son père était un Chevalier Divin, un certain Mamayer Growlo, celui-là qu'on aperçoit fumer dans le dernier chapitre. Les nouvelles planches révèlent ensuite que Gunko a poignardé Brook avant de fuir avec son père. Le Mugiwara musicien survit, mais reste traumatisé au point de nier les faits en se convainquant que ce n'était qu'un rêve.

Le flashback s'arrête ici, dans le chapitre 1186 de One Piece. Nous revenons alors au combat qui anime Loki et Imu. Ce dernier s'adresse à son adversaire pour parler d'événements qui se sont déroulés 800 ans plus tôt. À la fin du chapitre, Luffy débarque par surprise, fichant son poing dans le visage de l'ennemi. Un coup qui rappelle celui qu'il avait asséné au Dragon Céleste Saint Charlos. Ça promet de faire monter la tension dans la suite du manga.

Gunko. © Eiichirō Oda / Shueisha.

Le chapitre 1186 de One Piece sortira le dimanche 28 juin 2026 dans le Weekly Shonen Jump. Les scans seront publiés le même jour à 17 heures sur la plateforme officielle MANGA Plus, vous permettant de les lire gratuitement et légalement en français. Il sera disponible minimum trois semaines, tout dépendra des futures pauses du manga. À ce propos, nous avons une bonne nouvelle, à savoir qu'il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre 1187 sortira donc le dimanche 5 juillet.