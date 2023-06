La série One Piece en live action de Netflix tarde à se montrer. Mais c’est sur le point de changer. Le géant du streaming annonce un événement estival et l’adaptation y aura vraisemblablement une place de choix.

My Hero Academia, One Piece… Netflix n’a pas peur d’essayer d’adapter des mangas aux communautés importantes en live-action. Le géant du streaming s’est déjà frotté à l’exercice à plusieurs reprises avec le résultat qu’on connaît. Death Note, Cowboy Bepop et plusieurs autres œuvres sont souvent qualifiés de « massacres » par les amateurs de manga. Mais la plateforme signe et persiste et croit dur comme fer en ses futurs programmes. Avec la série One Piece, Netflix fait face à un défi de taille : réaliser le rêve de longue date d’Eiichiro Oda, créateur du manga, et parvenir à convaincre les lecteurs de l'œuvre. La plateforme communique prudemment autour de son adaptation, s’étant contentée de nous livrer un aperçu des personnages de dos. Mais on devrait enfin bientôt découvrir ce à quoi Luffy et son équipage ressembleront vraiment bientôt.

Voici quand la série One Piece devrait se montrer

La série One Piece de Netflix a récemment fait les gros titres. Fausse rumeur, images volées du tournage dévoilant des costumes, leak de la date de sortie et poster officiel, l'étau se resserre autour de l’adaptation. Le géant du streaming joue la carte de la prudence, mais le programme attendu pour cette année devrait enfin se montrer en bonne et due forme bientôt. Un nouveau Netflix Tudum a en effet été annoncé pour le 17 juin à 18h30, heure française.

Un événement mondial qui permettra aux abonnés de découvrir en direct depuis leur canapé de nouvelles images de leurs séries et films préférés, mais aussi de jeter un coup d'œil aux programmes à venir. C’est confirmé, One Piece sera bien de la partie, tout comme la série live-action Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, elle aussi particulièrement attendue au tournant. La plateforme promet tout un tas d’annonces, de révélations et d’aperçus en tout genre. The Witcher, Mercredi, Strangers Things, You, Berlin, Squid Game, Extraction 2 ou encore Cobra Kai sont autant de programmes qui se joindront aux festivités.

La série One Piece devrait néanmoins être l’une des têtes d’affiche de l’événement. Tout le casting principal, à savoir l’équipage au Chapeau de Paille, de l’adaptation sera en effet présent lors de l’événement. On devrait donc avoir le droit à de nouvelles informations, images et très certainement, enfin, une première bande-annonce qui aura la lourde tâche de rassurer toute une communauté prête à tomber sur Netflix. Les images volées et le poster officiel du Vogue Merry ont déjà vivement suscité des débats. Le géant du streaming devrait également dévoiler la date de diffusion de la série One Piece à la même occasion. Peut-être que la date du 23 septembre avancée par le directeur de la photographie du programme sera confirmée à cette occasion. Rendez-vous le 17 juin pour le découvrir.