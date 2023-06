Netflix et les adaptations de manga n’ont jamais fait bon ménage et pourtant... La plateforme signe et persiste avec deux gros programmes à venir. D’un côté, la série One Piece en live-action dont chaque rumeur, chaque image sont sujettes à débat. Les fans de l'œuvre d’Eiichiro Oda sont partagés quant aux premiers aperçus et craignent le pire. De l’autre, un film My Hero Academia lui aussi avec des prises de vues réelles dont on sait très peu de choses. Le projet a néanmoins refait parler de lui il y a quelques jours avec un supposé leak laissant entrevoir un casting hollywoodien. Une décision, si elle se confirme, qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Le manga se déroulant au Japon, pourquoi prendre un casting entièrement américain ? Netflix n’a pas commenté la rumeur, mais voilà qu’une seconde enflamme les réseaux sociaux et présage un autre changement majeur.

Le film My Hero Academia abandonné au profit d'une série ?

Les lecteurs attendent patiemment les prochaines pages de My Hero Academia. Le chapitre 390 a retardé sa publication d’une semaine en raison de « problèmes de production », qui pourraient à l’évidence cacher des soucis de santé du mangaka. La suite des aventures d’Izuku Midoriya est cependant imminente, mais voilà que c’est un tout autre projet adapté de l'œuvre qui refait parler de lui. Il y a quelques jours, le film Netflix My Hero Academia faisait les gros titres. Le site réputé IMDB aurait dévoilé une partie du casting, entièrement américain pour l’occasion. Un potentiel leak loin d’être confirmé à ce stade, mais voilà qu’une source crédible annonce un changement de taille pour l’adaptation.

Netflix aurait en effet revu ses plans. A la place d’un film, qui avouons-le ne serait pas spécialement adapté à l’histoire et au rythme du manga, le géant du streaming aurait finalement opté pour une série live-action de My Hero Academia. C’est en tout cas ce qu’indique le leaker MyTimeToShineHello, à qui l’on doit de sérieux scoops comme la scène post-crédit de Black Adam, des infos exactes sur un épisode de Loki et plein de révélations vérifiées par la suite quant aux films Marvel. Une rumeur qui a donc un certain poids, mais que l’on prendra tout même avec beaucoup de précautions jusqu'à une officialisation.

Une confirmation, ou non, pourrait cependant survenir cet été. La plateforme a pris l’habitude de communiquer sur ses prochains programmes lors de la période estivale à l’occasion du Netflix Geeked. L’événement n’a pour l’heure pas été annoncé, mais une petite erreur de la branche brésilienne de l’entreprise a révélé qu’il serait remplacé cette année par un « Tudum », son gros showcase. Réponse, peut-être, dans les jours qui viennent.