La série One Piece de Netflix n’en finit plus de faire parler d’elle. Attendue pour le courant de l’année, l’adaptation reste encore bien mystérieuse. Le géant américain se tâte encore à la dévoiler en bonne et due forme. Il s’est pour le moment contenté de deux images officielles avec Luffy et son équipage de dos et en contre jour. Des clichés qui ne sont évidemment pas parvenus à rassurer les fans de l'œuvre originale et il faudra attendre une première bande-annonce pour découvrir ce que donnera réellement l’univers de One Piece avec des prises de vue réelles. Pourtant, le Weekly Shonen Jump révèle un autre « personnage » emblématique du manga, avec une nouvelle image officielle. Spoiler alert, vous l’avez sans doute déjà vue.

Une nouvelle image officielle pour la série One Piece

Netflix n’a pas le droit à l’erreur avec la série One Piece. Le géant américain le sait et se montre plus que précautionneux dans sa communication. La plateforme tarde à dévoiler une première bande-annonce, ou ne serait-ce qu’un aperçu des personnages de face et visibles. Il faut dire que c’est toute une communauté qui est au taquet, prête à descendre ses efforts quand le jour sera venu. Les précédentes adaptations manga ne plaident clairement pas en la faveur de Netflix, et beaucoup craignent que l'œuvre d’Eiichiro Oda subisse le même sort que Death Note ou même de Cowboy Bebop, pour ne citer qu’eux. Alors quand une troisième image officielle fait surface, les réactions ne se font pas attendre.

Vous vous souvenez de l’image du Vogue Merry de la série One Piece qui a circulé la semaine dernière ? Elle était bien réelle et elle est maintenant disponible en bonne qualité avec la parution du dernier Weekly Shōnen Jump. On y voit une version très proche des concept arts, avec un réalisme qui fonctionne franchement assez bien. Évidemment, la communauté est partagée. D’un côté, certains trouvent le contraste entre le sourire bouche ouverte du Merry et le réalisme un peu trop brutal. Le mot « flippant » revient de nombreuses fois, tout comme le mot « blasphème ». Certains sont d’ailleurs furieux qu’ils n’aient pas conservé à l’exactitude le design du manga tandis que d’autres apprécient la proposition.

« Personnellement, j’aime comment ils ont adapté le Vogue Merry dans la série One Piece. Ils ont ajouté de la texture et lui ont donné plus de personnalité comme un bateau de pirate aurait », commente une internaute par exemple. Toujours aucune date de sortie n’est avancée. Le directeur de la photographie avait lâché un certain 23 septembre 2023 sur ses réseaux sociaux, reste à voir si cela se confirmera. On devrait néanmoins avoir des nouvelles prochainement. Netflix va en effet ouvrir un site de la série One Piece dédié aux fans dès le 31 mai. Ce serait le moment ou jamais pour partager des informations inédites.