La série One Piece de Netflix divise déjà la communauté. Les leaks et quelques aperçus officiels peinent à convaincre les lecteurs et spectateurs assidus et la dernière image continue d’alimenter les débats.

Netflix le sait, il n’a pas le droit à l’erreur avec la série One Piece. D’une part parce qu’il cristallise un rêve de longue date d’Eiichiro Oda, créateur du manga. De l’autre, c’est toute une communauté de fans qui est prête à lui tomber dessus. Le passif du géant du streaming en la matière ne favorise pas leur confiance. Les adaptations manga, ça le connaît mais ça a presque toujours été un désastre Cowboy Bebop, Death Note, les exemples sont nombreux. Naturellement, cette communauté a peur et les rumeurs autour d’un premier visionnage privé (débunkées depuis) n’ont franchement pas aidé. Alors quand une première image officielle d’un élément majeur de la série One Piece est dévoilée, les réactions sont vives.

Le Vogue Merry dans la série One Piece

Les leaks autour de la série One Piece de Netflix s’enchaînent. La date de sortie, (23 septembre), aurait été dévoilée par le directeur de photographie du projet. Dernièrement, ce sont deux images volées montrant les costumes des Marines qui avaient plutôt rassuré les fans. Seuls éléments officiels révélés par la suite : le chapeau de paille de Luffy et le drapeau du Merry dessiné par Usopp qui ont été exhibés lors d’une exposition. Deux éléments finalement assez importants qui avaient plutôt divisé la communauté. Et justement, elle est à nouveau partagée par un nouveau cliché officiel qui se dévoile un peu à l’avance.

C’est en effet la proue du bateau de l’équipage au Chapeau de Paille, le Vogue Merry, qui a été montrée. On y voit une figure souriante, bouche ouverte, dépeinte de façon beaucoup plus réaliste. Le contraste entre le côté coloré, décalé et tout mimi de l'œuvre originale et les prises de vue réelles de la série One Piece est assez brutal aux yeux de beaucoup. A tel point que certains trouvent que ce fidèle compagnon de voyage est tout simplement flippant. « Il fait trop peur, je vais en faire des cauchemars », commente par exemple un fan, quand un autre s’amuse « On est clairement sur un bateau sataniste de Berserk ».

Une bande-annonce très bientôt ?

Les avis sont majoritairement négatifs, mais la prise de risque plaît à une minorité de la communauté, qui juge que l’aspect réalité rend finalement bien. « Visuellement, c’est bien parti », estiment certains internautes. Certains apprécient par ailleurs sa fidélité au manga, malgré quelques différences notables.

Il faudra évidemment attendre une première bande-annonce de la série One Piece pour avoir un avis définitif. Le fait que le Vogue Merry apparaisse officiellement dans un magazine peut laisser entendre qu'une communication est imminente. Le créateur du manga a néanmoins été très clair : rien ne sortira sur Netflix tant qu'il ne sera pas lui-même satisfait du résultat.