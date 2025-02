Comme chaque semaine où le manga One Piece est attendu dans le Weekly Shonen Jump, le prochain chapitre est déjà victime de leaks. Les introductions seront enfin faites pour ce personnage révélé il y a plus de 20 ans.

Les semaines défilent et les révélations avec. Après plusieurs pauses imprévues en fin d’année dernière, 2025 commence sur les chapeaux de roue pour les lecteurs de One Piece. Le manga s’est accordé une cadence presque effrénée par rapport à celle de d'habitude avec trois semaines consécutives sans pause. Alors qu’il sera bientôt temps pour son créateur de prendre quelques jours de repos bien mérités, le chapitre 1139 de One Piece, dont les premières infos ont leaké, mettra fin à une attente longue de deux décennies.

Premiers leaks pour le chapitre 1139 de One Piece

Les événements continuent de se mettre en place sur l’île d’Elbaf. Les pièces se mettent doucement en place, avec l’arrivée des acteurs majeurs de ce nouvel arc. Qu’on se le dise, le chapitre 1139 de One Piece sera plus court qu’à l’accoutumée, avec seulement 13 pages, mais ne sera pas pour autant dénué de révélations. S’il se concentrera surtout sur le trio Luffy, Zoro et Nami et leur route vers le château, il marquera l’apparition d’un personnage longtemps mentionné. Oui, après 26 ans d’attente le fameux Scopper Gaban est là, sur l’île où l’équipage au Chapeau de Paille et les Chevaliers Divins se trouvent. Le bras gauche de Gol.D Roger est cependant introduit avec la case habituelle en tant que Ya-San.

Dans ce chapitre 1139 de One Piece, nous apprenons alors que l’ancien camarade du Roi des Pirates n’est autre que le père de Keron et l’ancien amant de Ripley. Il se considère lui-même comme le « ministre de l’amour. » Les géants expliquent à Usopp et l’équipage encore en train de festoyer qu’il vit à Elbaf et que c’est une célébrité « légendaire » égale à Roger et Rayleigh. L’intéressé quant à lui ouvre une salle au trésor secrète du château, où se trouve la clé permettant de libérer Loki de ses chaînes. Le chapitre 1139 de One Piece se termine alors avec Gaban affirmant que si Luffy veut cette clé, il devra se battre pour elle.

Scopper Gaban dans l'nime One Piece ©Toei

Il faudra cependant s’armer d’un peu de patience avant de voir le nouveau propriétaire du Chapeau de Paille en découdre avec l’ancien acolyte du Roi des Pirates. Le manga sera en effet en pause dès la semaine prochaine, Oda s'octroyant un bref repos bien mérité après trois semaines non-stop.