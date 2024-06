Netflix a officiellement renouvelé la série One Piece pour une deuxième saison après le succès phénoménal de la première. Non seulement la deuxième saison est en préparation, mais des rapports indiquent d'autres détails à ce sujet, ce qui montre à quel point la plateforme de streaming semble être confiante dans son adaptation du manga. C'est le moins que l'on puisse dire.

One Piece inspire confiance

Lors d'une interview récente avec ComicBook.com, Brashaad Mayweather, qui interprète Patty dans la première saison de One Piece, a confirmé que les équipes de production prévoient de tourner les saisons deux et trois l'une après l'autre. Selon Mayweather, « Nous allons tourner les saisons deux et trois consécutivement. Le tournage commencera bientôt. »

La première saison de One Piece a connu un succès retentissant, se classant numéro un dans 86 pays, surpassant des géants comme Stranger Things et Wednesday. Depuis sa sortie, elle a accumulé 18,5 millions de vues (140,1 millions d'heures) et s'est installée en tête du Top 10 mondial de Netflix. Elle est également devenue la série la plus populaire sur IMDb et Rotten Tomatoes.

Basée sur le manga à succès d'Eiichiro Oda, One Piece raconte l'histoire de Monkey D. Luffy, un jeune homme déterminé à devenir le roi des pirates. Inspiré par les récits du pirate Shanks le Roux, Luffy mange accidentellement le Fruit du Démon Gum-Gum, qui lui confère des pouvoirs d'élasticité au prix de sa capacité à nager. Des années plus tard, il part à la recherche du légendaire trésor One Piece, espérant réaliser son rêve de devenir le roi des pirates.

Un jeune casting de qualité

La série met en vedette Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy (connu pour son rôle dans El Desconocido et Soy Luna), Mackenyu en Roronoa Zoro (vu dans Pacific Rim: Uprising et Chihayafuru), Emily Rudd en Nami (notamment présente dans Fear Street et The Romanoffs), Jacob Romero Gibson en Usopp, et Taz Skylar en Sanji (The Kill Team et A Discovery of Witches). D'autres acteurs incluent Morgan Davies, Ilia Isorelýs Paulino, Aidan Scott, Jeff Ward (Agents of S.H.I.E.L.D. et Channel Zero), McKinley Belcher III, Vincent Regan (300 et Troy), Peter Gadiot (Queen of the South et Tut), Langley Kirkwood (Black Sails et Invictus), Celeste Loots, Alexander Maniatis, Bianca Oosthuizen, Chanté Grainger, Craig Fairbrass (Cliffhanger et Rise of the Footsoldier), et Milton Schorr. La saison 2 de One Piece est attendue pour 2025.