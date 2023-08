De nouvelles images de la série live-action One Piece de Netflix viennent de se dévoiler et elles dérangent beaucoup les fans, qui vont pourtant devoir s'y faire avant le 31 août.

Plus on se rapproche de la sortie d'une œuvre attendue, plus on a l'impression que le temps s'écoule lentement. C'est probablement ce que ressentent les fans de One Piece, qui doivent compter les jours avant la sortie de l'adaptation live-action sur Netflix. Surtout que le géant de la SVOD s'y prend très bien pour faire monter la hype, comme avec la récente bande-annonce nommée « Inside The Story » dans laquelle des nouveaux personnages ont fait leur apparition. La plateforme poursuit sur sa lancée en dévoilant des images inédites qui plaisent à la communauté... mais qui dérangent aussi.

Le live-action One Piece présente un nouveau « personnage »

C'est encore grâce au compte X de la série One Piece de Netflix que l'on découvre de nouveaux visuels. Cette fois-ci, la Marine est à l'honneur avec les personnages de Garp, Bogard et Koby. D'ailleurs, le vice-amiral est en pleine utilisation d'un escargophone, qui se montre donc pour la première fois. Grâce à ces escargots un peu spéciaux, il est possible de communiquer sur de longues distances. Dans le monde de One Piece, il existe différentes variantes de ces êtres un peu glauques que les fans sont quand même contents de retrouver, malgré leur aspect dérangeant. « Les Escargophones font peur, mais c'est parfait, j'adore ! », « ils l'ont fait, c'est horrible, mais ils l'ont fait », « ils passent de mignons à flippant », peut-on lire sous le post.

Clairement, ces réactions montrent que la production a réussi son coup et que ces petites bêtes marquent déjà les esprits. Au-delà de ça, Morgan et son fils Hermep, qui s'étaient dévoilés récemment, font aussi une nouvelle apparition toute aussi convaincante. Dans le live-action, le papa sera incarné par l'acteur Langley Kirkwood et sa progéniture par le jeune Aidan Scott.

Le public déjà conquis ?

Ces nouvelles images mettent clairement l'eau à la bouche à tous les fans de One Piece, comme le premier avis concernant le show, qui vient juste de tomber. Le média Movieweb décrit le programme comme la meilleure adaptation live-action d'un anime de tous les temps, rien que ça. Bon, il faut dire qu'au vu de la qualité de Dragon Ball Evolution ou encore du film Death Note de Netflix, c'est le minimum que la série One Piece se devait de faire.

Reste à voir si la très exigeante communauté qui suit assidûment les aventures de Luffy depuis ses débuts sera aussi conquise par le programme. Nous aurons bientôt la réponse, puisque le live-action One Piece composé de huit épisodes sort le 31 août prochain sur Netflix. Quelques heureux élus auront la chance de découvrir les deux premiers épisodes dès le 29 août au Grand Rex, ce qui devrait leur offrir de belles émotions.