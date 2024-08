WIT Studio et Netflix ont dévoilé de premières images de The One Piece, le remake de la série anime. Une œuvre qui va davantage se rapprocher du style d’Eiichiro Oda.

La popularité de la licence One Piece est à son summum. Suite à la diffusion de la série en live-action de Netflix, les ventes de manga ont explosé dans le monde entier. Naturellement de nombreux néophytes se sont rués sur l’anime et ses quelque 1100 épisodes pour découvrir la suite. Beaucoup se sont finalement heurtés à un obstacle de taille. Après deux décennies de service, la majorité des épisodes ont particulièrement mal vieilli. Un constat auquel Netflix veut remédier en faisant appel à WIT Studio (L'Attaque des Titans, saisons 1 à 3, Spy x Family) pour créer un remake de l’anime One Piece. Peu de détails étaient connus à ce jour, mais comme promis, la prochaine série a longuement fait parler d’elle à l’occasion des OP Days avec plusieurs images conceptuelles et des infos.

Premières images de One Piece Remake

Décembre 2023, Netfflix annonçait en fanfare le lancement de la production d’un remake de l’anime One Piece. Un projet ambitieux confié à WIT Studio qui s’est fait connaître pour son travail irréprochable sur les trois premières saisons de l’Attaque des Titans. Si le chantier n’a réellement débuté qu’il y a quelques mois, cela fait entre quatre et cinq ans qu’il fait parler de lui en interne. À l’occasion des One Piece Days, Netflix et le studio d’animation ont dévoilé les coulisses de ce chantier confié à Masashi Koizuka, directeur du remake de One Piece qui avait un post similaire sur la série l’Attaque des Titans. Il sera étroitement accompagné par Kyoji Asana (AOT, Spy Family) en charge de l’animation et du design des personnages.

Naturellement, le premier challenge pour les équipes était de trouver un style visuel qui collerait à l’œuvre et qui resterait assez intemporel pour ne pas subir le même sort que l’anime actuel. Plusieurs pistes ont été envisagées, plusieurs essais ont été réalisés et beaucoup ont été jetés à la poubelle. Finalement c’est celui qui se rapproche davantage de la patte d’Eiichiro Oda, créateur du manga, qui a elle aussi bien changé au fil des années. Il faudra patienter avant de voir le résultat final, mais WIT Studio et Netflix ont dévoilé leur vision au travers de nombreux concept arts indiquant la direction qui sera prise pour ce remake de One Piece. Et c’est franchement bien engagé.



































Deux animes en parallèle

« Je l’envisage comme une série longue. Si le public aime ce que nous avons créé, je sais que nous allons le faire sur le long terme. Et si c'est le cas, cela signifie que notre travail est aimé par beaucoup. Je veux le continuer sur une très longue période, je veux le continuer pour toujours », a déclaré Masashi Koizuka de The One Piece, nom officiel du remake. Le documentaire rappelle par ailleurs que l’anime actuel produit par Toei poursuivra sa diffusion en parallèle. Les deux projets coexistent, l’un visant à faire redécouvrir les premières aventures de Luffy et ses amis, l'autre les plus récentes. Aucune fenêtre de sortie n’a été dévoilée pour le moment. Patience donc, mais nous avons hâte de voir cette vision en animation.