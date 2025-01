Le second chapitre officiel One Piece de l’année arrivera officiellement dans quelques jours. Les habitués sont rodés et ne connaissent que trop bien la chanson, les prochaines pages du manga ont cependant fait l’objet de leaks avant leur parution officielle. Les aventures de Luffy et ses amis sur l’île des géants se poursuivent donc, et ce chapitre 1136 de One Piece s’annonce des plus mortels.

Premiers leaks pour le chapitre 1136 de One Piece

Depuis plusieurs chapitres maintenant, l’intrigue de l’arc Elbaf se met doucement en place. Les principaux acteurs semblent maintenant tous arrivés sur l’île des géants et il ne manque plus que les éléments déclencheurs qui conduiront une nouvelle fois Luffy et son équipage à sauver son petit monde. Le chapitre 1136 de One Piece devrait donc apporter davantage de lore autour du Dieu du Soleil dont le Chapeau de Paille pourrait être une sorte de réincarnation. Une figure légendaire qui clive au sein des géants, certains estimant que c’est un libérateur, d’autres un destructeur. La leçon d’histoire se poursuivra avec celle de Loki et du roi Harald. On y apprend que l’homme qui a arrêté ce qui pourrait être l’une des grandes menaces de l’arc n’est autre que ce bon vieux Shanks, sans qu’on ait plus de détails.

Malgré tout, Luffy veut retourner le voir et le libérer. Nami obtient discrètement la clé pour le libérer de ses chaînes et Zoro souhaite les accompagner pour s’assurer que son capitaine ne se fasse pas une nouvelle fois berner, mais aussi pour voir à quel point Loki est puissant. Le chapitre 1136 de One Piece passe ensuite au point de vue des deux mystérieuses figures qui arrivent dans la cellule de l’intéressé afin de lui proposer de rejoindre les Chevaliers Divins. Une proposition que Loki refuse ce qui donne des envies de meurtre à Gunko, la femme qui accompagne le sosie de Shanks. On apprend via ces premiers leaks qu’elle se bat à l’aide de longues bandes ressemblant à des bandages. C’est alors qu’un loup XXL arrive pour sauver le géant, qui refuse là encore toute aide.

Loki, nouvel antagoniste de One Piece ?

Pas de pause la semaine prochaine

La créature se fait cependant soumettre et les Chevaliers Divins menacent alors de la tuer en plus de Loki. Le géant dit qu’il s’en fiche et que c’est si c’est le destin de son acolyte canin alors il doit l’accepter et porter cette perte avec lui. Il estime en effet qu’un vrai guerrier ne doit pas se plaindre des circonstances de leur mort et qu’il se servira de la disparition de son camarade pour alimenter sa colère tout en l’utilisant dans sa quête de destruction du monde. Le chapitre 1136 de One Piece se termine donc sur le funeste destin du loup, mais pas de panique, il ne faudra pas attendre longtemps pour découvrir la suite. Il n’y aura pas de pause la semaine prochaine.

Source : Pew