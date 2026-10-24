Parmi toutes les pancartes et autres banderoles tendues durant les manifestations du 17 octobre dernier, un symbole aura marqué les esprits. Partout en France, des jeunes ont brandit le drapeau iconique de One Piece comme geste de protestation. Mais cela n'a pas forcément plus aux Japonais.

Le 17 octobre 2026 restera dans les mémoires des Français pour de nombreuses raisons. Mais les manifestations n'ont pas fait du bruit que chez nous. Entre les médias et les réseaux sociaux, le monde entier a découvert les images de l'événement. C'est ainsi que les Japonais ont découvert de nombreux pavillons pirates One Piece parmi les manifestants. Un geste qui fait réagir en ligne alors que le Jolly Roger imaginé par Eiichiro Oda est devenu un symbole éminemment politique.

L'utilisation du Jolly Roger dans les manifestations françaises ne plaît pas au Japon

Dans la continuité des blocus lycéens des dernières semaines en France, un grand mouvement de manifestation a eu lieu à travers tout le pays le 17 octobre 2026. Selon les estimations du ministère de l'Intérieur et des organisateurs, entre 550 000 et 800 000 personnes auraient défilé dans les rues samedi dernier pour protester contre le financement du système éducatif, la vie chère et la dégradation des services publics. Et pour accompagner leurs voix, beaucoup portaient avec un le Jolly Roger de One Piece, le fameux drapeau noir décoré de la tête de mort au chapeau de paille.

Cette journée du 17 octobre a vu de nombreux cortèges défiler pacifiquement dans les rues. Mais elle a aussi été mouvementée par les affrontements urbains entre forces de police et manifestants, des pillages et des incendies volontaires partout en France. Or, voir l'emblème de One Piece être associé à ces images a fait réagir bien des fans à l'international, et particulièrement les Japonais.

Compte tenu des images de cette journée de manifestations, certains vont jusqu'à condamner l'association de One Piece à toute forme de ce qu'ils qualifient de « terrorisme ». Un autre internaute dit trouver cela « honteux » avant de rappeler que Luffy, le héros du manga, « ne participe pas à des émeutes ou à des pillages ». Il y a même des commentaires plus modérés qui ne se dise « pas contre l'utilisation de One Piece dans les manifestations, mais [...] absolument contre lors d'émeutes, d'actes de violence ou de destructions ». Des discours qui, pourtant, se frottent à une utilisation de plus en plus fréquente du symbole dans les mouvements protestataires à travers le monde entier.

Manifestation du 17 octobre 2026, devant l'Hôtel de Ville de Valence (Drôme). © WikiCommons

Pourquoi One Piece est une œuvre politique et un symbole ?

Créé par Eiichiro Oda, One Piece est un manga sur des pirates à la poursuite de leurs rêves dans un monde fictif rempli de magie et de créatures de toutes sortes. Si le thème de la piraterie en lui-même est un argument qui peut faire d'une telle œuvre un symbole pour les manifestants en quête de liberté, c'est surtout l'histoire et la force morale de ses héros qui en font une œuvre profondément politique.

Tout au long des quasi-1200 chapitres de One Piece, l'équipage du Chapeau de paille lutte pour défendre les opprimés et leur liberté face à des dirigeants avides de pouvoir et corrompus. Défiant sans cesse l'autorité, et ceux dès les premières pages, Luffy et ses compagnons sont devenus des modèles pour de nombreux lecteurs et spectateurs de l'anime à travers le monde entier. Alors naturellement, certains se sont emparés de son emblème pour les accompagner lors de leurs propres luttes dans les rues de France, mais aussi de Belgique, d'Italie, de Grèce, ou même du Népal ou du Brésil.

Plus généralement, la Pop culture en elle-même est de plus en plus exploitée lors des manifestations. One Piece était peut-être le symbole le plus courant de ce 17 octobre en France. Mais on a aussi vu des pancartes représentant Gojo de Jujustu Kaisen. Certains se sont réunis au son de la chanson du pendu, véritable hymne de la Hunger Games qui, hasard du calendrier, repasse en ce moment au cinéma. La gen Z trouve dans tous ces personnages autant de figures dans lesquels incarner leur protestation. Mais jusqu'où cet usage peut-il aller ? Trouvez-vous que cela correspond au message des œuvres ? Ou bien cela va-t-il trop loin à vos yeux ?