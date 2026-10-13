Chaque semaine, ou presque, le Weekly Shonen Jump publie de nouvelles pages de One Piece. Mais entre les vacances nationales et les pauses accordées à Eiichiro Oda, le rythme de publication n’est pas toujours régulier. Face aux problèmes de santé qui touchent de nombreux mangaka, la Shueisha a en effet pris des mesures pour préserver la qualité de ses œuvres, mais aussi, et surtout, la santé de leurs auteurs. One Piece s’accorde donc régulièrement une semaine de repos, voire plusieurs mois lorsque la situation l’exige. Alors que l’arc d’Elbaf bat son plein et que les lecteurs sont dans le feu de l’action, une toute petite mauvaise nouvelle vient cependant de leaker : le chapitre 1197 de One Piece arrivera en retard.

Le manga One Piece sera en pause la semaine prochaine

Comme chaque semaine où un nouveau chapitre est attendu, le manga est en effet victime de leaks. Alors que les premières informations sur le contenu du chapitre 1196 de One Piece se font encore attendre, les sources habituelles ont déjà révélé que le manga ferait une pause juste après. Pas de panique en revanche, il s’agirait bien du temps de repos que s’accorde habituellement Oda-sensei après plusieurs semaines de travail et non d’un véritable hiatus. Aucune raison précise n’a été avancée. Le chapitre 1197 de One Piece sera donc publié officiellement le 1er novembre 2026 sur MangaPlus et les autres plateformes légales.

Quand le chapitre 1196 sortira ? A quoi s'attendre ?

© Shueisha / Eiichiro Oda

Le chapitre 1196 de One Piece, quant à lui attendu pour le dimanche 18 octobre, sera ainsi le dernier chapitre du mois. On devrait notamment y retrouver le combat entre Sanji et Killingham, alors que le cuistot de l’équipage était en pleine introspection. Son mentor, Ivankov, lui avait alors expliqué qu’il souffrait d’une grande faiblesse, faisant sans doute référence à son manque d’amour propre et au peu de valeur qu’il s’accorde. Est-ce qu’il parviendra lui aussi à débloquer son Haki des Rois comme Zoro ? Réponse très prochainement, puisque les premiers leaks du chapitre 1196 de One Piece devraient tomber d’ici quelques heures. Eiichiro Oda semble en tout cas bien décidé à faire avancer l’arc d’Elbaf après avoir enchaîné les révélations en tout genre et les nombreux flashbacks, eux aussi riches en informations.

Source : Pew