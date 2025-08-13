Le weekend a été riche en annonces pour les fans de One Piece. La journée célébrant le manga est toujours le théâtre de nouvelles révélations. Cette année, nous y avons découvert le nouvel opening de l’anime ou encore la bande-annonce de la saison 2 de la série Netflix. Si certains fans ont exprimé leur déception face à l'absence d'informations sur le remake de l’anime ou sur le prochain jeu vidéo, il y avait une annonce qui a surpris tout le monde. Celle d’une toute nouvelle série d’animation.

Une nouvelle série One Piece annoncée

À l'occasion du One Piece Day, qui s’est tenu le week-end du 9 août 2025, les acteurs des personnages d’Egghead ont partagé de nouvelles informations sur les coulisses de l’arc narratif actuellement diffusé. À la surprise générale, ils ont également révélé qu’une des nouvelles de l’univers d’Eiichiro Oda allait être adaptée. One Piece Heroines, écrit par Jun Esaka et illustré par Sayaka Suwa, aura donc le droit à sa propre série d’animation. Aucune date, même provisoire, n’a été révélée pour l’heure. À l’origine, cette nouvelle regroupe une collection d’histoires courtes et originales autour des héroïnes du manga. Le premier des deux volumes s’articule autour de Nami, Robin, Vivi et Perona, tandis que le second se concentre sur Hancock, Tashigi, Reiju et Uta.

La série One Piece Heroines sera réalisée par Haruka Kamatani (One Piece in Love), Takashi Kojima (Flip Flappers) se chargera des character designs et Momoka Toyoda (OP Fan Letter) sera en charge de la composition. Les détails sont donc pour l’instant maigres, mais un premier visuel dévoilant le style artistique de la série a été publié. On peut néamoins supposer qu’elle sera dans la veine d’OP Fan Letter, la mini-série récemment diffusée sur les plateformes de streaming. Pour rappel, il s'agissait également d’une collection d'histoires courtes mettant en scène des personnages originaux ayant croisé la route des Mugiwara à un moment donné.

Premier visuel de One Piece Heroines

Source : Toei Animation