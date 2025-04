Ces derniers temps, les bonnes nouvelles se sont enchaînées autour de l'univers One Piece. D'abord, la suite de l'arc Egghead a enfin repris sa diffusion, tandis qu'une nouvelle mini-série a été diffusée début avril. Ensuite, l'adaptation live-action commence à se préciser en coulisses pour les futures saisons. Mais, on ne pouvait pas rester que sur une ligne purement positive. Les fans vont devoir accuser le coup pour cette nouveauté très attendue...

Encore un peu de patience pour les fans de One Piece

Quand on est fans, on est souvent collectionneur ou on apprécie de se plonger dans l'univers qu'on adore via des créations annexes. Dans le cas de One Piece, tout part évidemment du manga et se décline ensuite en tout un tas de médiums. Séries, jeux vidéo, figurines ou encore... cartes à jouer et à collectionner ! C'est sur ce dernier point que le bât blesse malheureusement.

En février dernier, les fans ont eu le plaisir de découvrir en traduction française les boosters « Nouveaux Empereurs » du JCC officiel One Piece. Ce genre d'événement arrive assez peu souvent, donc l'enthousiasme est toujours trèds marqué chez la communauté. Bandai le sait d'ailleurs bien, puisque plusieurs rencontres pour tester ces nouveautés avaient organisées en amont de la sortie.

Les amateurs de TCG ont donc hâte de découvrir les prochaines cartes. Vous l'aurez compris, la mauvaise nouvelle est à ce propos. L'éditeur a annoncé sur les réseaux sociaux que la version française de l'extra booster édition Anime 25th Collection (EB-02) sortira un peu plus tard que prévu. Déjà sortie en version anglaise, la traduction est particulièrement attendue. D'autant plus que ce type d'impression est limitée, alors il faudra être au rendez-vous pour être sûr d'avoir vos exemplaires. Sortez votre agenda, la nouvelle date de sortie est fixée au 30 mai 2025.