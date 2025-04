Le manga One Piece est de retour cette semaine avec le chapitre 1146. Il a déjà leaké et on peut dire que ça va tabasser. Tenez-vous prêt, les leaks vous attendent déjà.

Les fans de One Piece vivent une année riche en émotions ! Les annonces ont plu ces derniers temps autour de l'œuvre d'Eiichiro Oda, y compris le retour de l'anime avec la suite de l'arc Egghead. Le manga, quant à lui, poursuit son bonhomme de chemin en terres Erbarf. Cependant, il a rencontré une pause la semaine dernière. C'est donc avec plaisir que les lectrices et lecteurs vont découvrir le chapitre 1146 ce week-end. Les plus curieux peuvent même déjà avoir une idée du contenu qui les attend grâce aux derniers leaks.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1146 de One Piece ?

La tension monte depuis quelques chapitre dans One Piece, jusqu'à des confrontations qui ne laissent pas beaucoup de place à la causerie. Après un 1145e qui installait plusieurs éléments cruciaux, avec quelques révélations toujours bienvenues, la suite ne fait pas dans la dentelle. Ça va donner du poing !

De fait, le chapitre 1146 de One Piece fait la part belle aux combats. Plusieurs duels se mettent en place. D'une part, Gunko se dresse face aux pirates de Colon, tandis que Killingham affronte les instructeus. D'autre part, nous allons en avoir un dernier faisant s'opposer Sommers à Saul.

Les nouvelles pages de One Piece montreront d'abord la force de Gunko. L'antagoniste, qui appartient au groupe des Chevaliers Divins, déploie des capacités qui impressionnent déjà. De son côté, Usopp met le pied à terre et tente une attaque contre elle. Malgré l'impact, elle se régénère instantanément. L'affrontement se complique...

On peut également voir dans le chapitre 1146 de One Piece que Luffy continue de manger. Les autres duels se terminent pendant ce temps. On voit ainsi les instructeurs s'incliner face à Killingham et Sommers venir à bout de Saul. Décidément, ça va mal pour les Géants.

Gunko. © Eiichirō Oda / Shueisha.

Où lire gratuitement la suite du manga ?

Comme chaque semaine, la suite de One Piece vous attendra gratuitement sur la plateforme officielle MANGA Plus. Ainsi, vous pourrez lire légalement le chapitre 1146 en numérique dès le dimanche 20 avril, à 17 heures. Attention, car il ne sera disponible que trois semaines.

Ensuite, vous n'aurez pas à attendre longtemps pour la chapitre suivant. Si One Piece a été en pause la semaine dernière, ce ne sera pas le cas pour la suivante. Le chapitre 1147 sortira donc dans quelques jours !