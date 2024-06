Le chapitre 1117 de One Piece a fuité sur la toile. De nouvelles choses se mettent en place dans l'univers de Luffy et de ses compagnons. Découvrez avec nous la suite du manga-phénomène.

La semaine dernière les lecteurs de One Piece ont eu double-dose de leur œuvre favorite. Il ont enfin pu découvrir le light novel qui retrace la vie de Ronronoa Zoro avant sa rencontre avec Luffy. Et, bien sûr, ils ont eu droit à un nouveau chapitre du manga. Cependant, ils ont la surprise de découvrir qu'il était plus court qu'à l'ordinaire. Voyons, grâce aux nouveaux leaks, ce que contient le chapitre 1117 et s'il connaît le même phénomène.

Que se passe-t-il dans le nouveau chapitre de One Piece ?

Comme chaque semaine, la suite du manga One Piece a fuité sur le web. Grâce à l'internaute Pew, on découvre une fois de plus ce qui nous attend. Et on commence doucement avec une couverture mettant en scène Yamato. Celle-ci rendrait visite à Hyogoro et Nekomamushi. Nous n'avons pas plus de détails. Difficile, alors de savoir quelle symbolique se cacherait sous cette scène.

Le chapitre commencerait donc plus concrètement comme les derniers. C'est-à-dire que nous découvririons de nouvelles réactions au message diffusé par Vegapunk. Cette fois, les cases s'attarderaient sur l'île de Ruche, aussi appelée « île aux Pirates ». Pour rappel, il s'agit de la résidence d'un des quatre Empereurs pas des moindres puisque c'est celle de Marshall D. Teach, autrement dit de Barbe Noire !

Le manga se poursuivrait en se focalisant sur les membres de SWORD, l'unité d'élite de la Marine dirigée par X-Drake. Nous aurions également un aperçu de Tashigi parlant à l'officier Smoker, en route pour l'hôpital. Pendant ce temps, l'enregistrement plein de révélations se poursuivrait encore.

C'est alors que le chapitre 1117 marquerait le retour d'un abonné absent ces dernières semaines. Le manga proposerait, effectivement, un combat entre Zoro et Nusujuro, l'un des Cinq Doyens. Ce dernier reconnaîtrait l'un des sabres du Mugiwara : le Sandai Kitetsku, l'épée maudite.

Les planches suivantes nous montreraient les autres Doyens autour de l'Ancien Robot. Pendant ce temps, le message de Vegapunk se poursuivrait en s'adressant directement aux porteur d'un nom comprenant un D. On pense évidemment à notre cher Monkey D. Luffy. Cela fait également sens avec le focus en ouverture sur l'île de Barbe Noire. Mais, les cases nous en montreraient d'autres, comme Dragon, Kurohige et Sabo. La voix du scientifique diraient ces mots : « Parmi vous, il y a... », avant d'être interrompue soudainement, marquant la fin du chapitre.

Où et quand lire le chapitre 1117 ?

Ce nouveau chapitre de One Piece s'annonce dans la lignée ce à quoi nous avons le droit depuis plus semaines : peu d'action, plus de suspens et la mise en place de nouveaux éléments de lore. Nous pourrons lire légalement et gratuitement le chapitre 1117 sur MANGA Plus ce dimanche 16 juin, à 17 heures. La plateforme de l'éditeur Shueisha mettra de nouveau à disposition cette nouvelle parution pendant un mois. Enfin, les fans des Mugiwara peuvent se réjouir : la suite du manga ne se fera pas attendre. Pas de nouvelles pause à l'horizon, donc le chapitre 1118 arrivera bien la semaine prochaine.