Une nouvelle semaine est synonyme d'un nouveau chapitre de One Piece ! Alors que l'adaptation en live-action prend son temps du côté de Netflix, le manga d'Eiichiro Oda a repris son rythme soutenu. Il faut dire que ce sont des millions de fans qui attendent la suite de façon hebdomadaire, et ce depuis 27 ans déjà. Toujours fidèles au poste, les fans suivent les aventures de Luffy et de son équipage avec attention et passion.

Ces derniers temps, le manga-fleuve prend le temps d'élaborer de nouveaux éléments de lore. Semaine après semaine, les révélations sur le passé viennent repenser la mythologie de l'univers de One Piece. Mais, après beaucoup de discussions, les fans attendent le retour de l'action. Il se trouve que le chapitre 1118 a fuité et que les choses semblent doucement prendre un nouvel élan.

Que se passe-t-il dans le nouveau chapitre de One Piece ?

Cela fait maintenant deux mois que la situation est relativement en pause dans One Piece. Alors que le scientifique Vegapunk subissait l'attaque du Doyen Mars, sa disparition a déclenché la diffusion d'un message à travers le monde dans le chapitre 1113. Depuis, d'un chapitre à l'autre, les personnages découvrent des secrets sur le Siècle oublié qui ont des répercussions sur leur présent.

Mais les choses commencent doucement à reprendre vie. La semaine dernière voyait les choses bouger, avec la réapparition de Zoro, notamment. Cette semaine, c'est notre capitaine favori qui repointerait le bout de son nez élastique dans le chapitre 1118. Mais, celui-ci commencerait d'abord sur la vision du robot géant en train de couler à la suite d'une attaque de Warcury.

Nous aurions ensuite droit à un nouvel aperçu de plusieurs personnages à travers le monde. Parmi eux, nous devrions reconnaître Leo et Rebecca avant d'en revenir aux cinq Doyens. Ceux-ci cibleraient désormais Atlas et Lilith. Ils s'organiseraient alors pour les capturer. Mars s'en prendrait d'ailleurs à un navire Erbaf. La force du Doyen serait-elle que les géants rencontreraient des difficultés à se défendre.

La fin du chapitre laisserait entendre une nouvelle fois la voix de Vegapunk, sur le point de donner un nom. Puis, elle se focaliserait enfin sur Luffy et Bonney. Dans un post précisant ses explications, le leaker Pew explique que le Mugiwara activerait son Gear 5 avant d'encourager Bonney à prendre elle aussi sa forme Nika. C'est alors que le robot, en grande partie immergé, repèrerait la transformation avant de s'exclamer « c'est ici ».

Où et quand lire le chapitre 1118 ?

L'aventure semble redémarrer de plus belle avec le nouveau chapitre de One Piece. On sent que le message de Vegapunk approche de la fin et que la tension monte. Retrouvez donc le chapitre 1118 gratuitement et légalement sur MANGA Plus ce dimanche 23 juin, à 17 heures. Il sera disponible cette nouvelle parution pendant un mois. Enfin, là encore, la suite arrivera dès la semaine suivante. Pas de pause à l'horizon, nous découvrirons ainsi rapidement ce qui se prépare pour nos pirates préférés !