Ça ne nous rajeunit pas : l'anime One Piece fête ses 27 ans cette année. Malgré le millier d'épisodes qui s'est écoulé depuis 1999, les fans ont toujours en tête les premiers épisodes, ce moment où ils ont plongé à corps perdu dans l'imaginaire d'Eiichirō Oda, plein de pirates et de rêves. Alors quand une annonce les ramène tout droit trois décennies en arrière avec nostalgie, ça met forcément tout le monde d'accord.

Les fans l'entendront à nouveau dans One Piece

Les fans commencent à se languir de One Piece. L'anime ayant changé son rythme de diffusion cette année, il est actuellement en pause. Dès lors, le public ne découvrira l'arc Erbaf qu'à compter du 5 avril prochain, sur Crunchyroll. En attendant, c'est l'occasion pour certains de se refaire un visionnage des derniers épisodes d'Egghead en profitant du doublage localisé qui sort peu à peu. Or, la version anglaise a dévoilé une surprise pleine d'émotion pour celles et ceux qui suivent assidument depuis 27 ans.

C'est la Toei Animation, le studio qui planche sur l'adaptation de l'œuvre d'Oda depuis le début, qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Le public anglophone, et surtout le public nord-américain, va redécouvrir le personnage de Joy Boy à l'écran avec une voix qui lui est plus familière. En effet, la production a choisi de rappeler la comédienne Erica Shroeder pour doubler le premier pirate de l'histoire.

Si ce nom ne vous parle pas au premier abord, cela se comprend. Schroeder est une comédienne de doublage très active dans le monde de l'animation aux États-Unis. De Yu-Gi-Oh au Winx Club, son nom est associé à un tas de gros titres. Mais les joueurs français la connaîtront peut-être davantage pour être la voix de Blaze dans les jeux vidéo Sonic. En revanche, le public nord-américain se souvient d'elle comme la toute première voix de Luffy dans One Piece, à l'époque où l'anime était diffusée sur la chaîne 4Kids, qui a disparu en 2017.

Ce choix est doublement symbolique. Et pour cause, Luffy s'est révélé être le nouveau Joy Boy après avoir éveillé le Gear 5. Sur les réseaux sociaux, les fans s'enthousiasment déjà, soulignant combien c'est « iconique »1. D'ailleurs, la Toei avait fait un choix très similaire pour la version japonaise. En effet, elle s'est tournée vers la seiyū Urara Takano pour le pirate à l'origine de tout. C'est elle-même qui doublait Monkey D. Luffy non pas dans l'anime, puisque c'est Mayumi Tanaka qui lui prête sa voix, mais dans les OAV One Piece. La boucle est bouclée donc.