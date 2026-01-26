Que de rebondissements pour la série animée One Piece. Après 25 ans d’existence, l’adaptation produite par la Toei s’apprête à connaître dès cette année de profonds changements. À commencer par son rythme de diffusion et son découpage. Exit les épisodes hebdomadaires. La série sera désormais organisée en saisons, chacune limitée à un nombre restreint d’épisodes. L’objectif est clairement assumé : améliorer la qualité globale de l’animation, réduire les longueurs qui ont longtemps caractérisé l’anime, tout en évitant que celui-ci ne rattrape le manga. Un changement majeur auquel s’ajoutera une évolution plus discrète, mais tout aussi symbolique, qui viendra elle aussi marquer la fin d’une époque pour One Piece.

One Piece perd l'un de ses talents historiques

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais il était indissociable de l’anime One Piece et de la Toei. Hidenori Arai a débuté sa carrière il y a 30 ans au sein de l’entreprise japonaise, où il a d’abord travaillé sur Dr. Slump, puis sur Dragon Ball avant de se consacrer à Luffy et son équipage. Non content d’avoir créé le son emblématique des auras des Saiyans, il œuvrait depuis plus de 25 ans sur One Piece, où il était responsable des effets sonores. Ce weekend, l’artiste a annoncé sa retraite et le passage du flambeau à la nouvelle génération. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme par la communauté, même si Arai a contribué à façonner l’identité sonore de l’anime pendant plus de deux décennies.

En cause, la qualité de l’anime pointée du doigt ces derniers temps, notamment lors du fameux combat entre Luffy et Kizaru, « ruiné », pour reprendre les mots de certains, à cause de choix de sound design jugés peu inspirés pour un affrontement pourtant épique. Si sa retraite n’a aucun lien direct avec cette micro-polémique, beaucoup de fans espèrent que le retour de l’anime avec l’arc Elbaf marquera le début d’une nouvelle ère pour One Piece, dont les effets sonores commencent à montrer quelques signes de fatigue. Est-ce que cela signera un renouveau ? Rendez-vous le 5 avril 2026 pour le découvrir.

Hidenori Arai, directeur des effets sonores de One Piece

Source : Pew