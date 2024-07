La suite de One Piece a déjà leaké. Le chapitre 1122 réserve un combat de taille, préparez-vous ! D'autant que des éléments encore énigmatiques devraient ponctuer ces nouvelles pages.

Chaque jour nous rapproche un petit peu plus d'une prochaine annonce pour le remake de l'anime One Piece par Netflix. Ce projet énigmatique fait partie de toutes les belles choses qui se dessinent autour de l'œuvre d'Eiichiro Oda en ce moment. Mais, ce qui captive pleinement les fans chaque semaine, c'est bien la publication de la suite du manga. Justement, le chapitre 1122 vient de leaker, on a une idée de son contenu. Découvrez tout ça avec nous !

Que raconte le chapitre 1122 de One Piece ?

Alors que de grands événements ont court actuellement dans One Piece, l'action peine tout de même à se développer depuis quelques semaines. À partir du chapitre 1113, le lore imaginé par Oda se dévoile un peu plus encore au travers du message du Docteur Vegapunk. Après plusieurs semaines à exposer de nouveaux éléments de l'univers, le combat commence à reprendre, mais part petits assauts, comme ce fut encore le cas dans le dernier chapitre paru.

Cette semaine les choses ne devraient pas être très différentes. Toutefois, cela ne nous empêchera visiblement pas d'avoir du beau spectacle malgré tout. Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, notons que la couverture du chapitre 1122 rendra hommage au manga My Hero Academia. C'est un joli geste d'Oda envers son collègue Kōhei Horikoshi, dont l'œuvre-phare s'achèvera la semaine prochaine.

© Eiichiro Oda.

Le chapitre s'ouvre ensuite sur un affrontement très attendu ! Le robot géant Emeth fait face à tous les Doyens à la fois. Il déploie une attaque de type Haki, autrefois celée en lui par Joyboy en personne. Tout le déroulé du chapitre n'est pas dévoilé, mais on sait que quatre des Doyens s'en retournent à renvoyés à Mary Geoise dans leur forme humaine. D'après les leaks, seul Saturn resterait à Egghead.

De son côté, l'équipage du Chapeau de paille quitterait également Egghead. Mais nous ne savons pas encore vers quelle destination Luffy, Zoro, Usopp et tous leurs compagnons se dirigeront. Enfin, nous devrions apercevoir la silhouette du Joyboy original, plus détaillée cette fois. L'arc Egghead de One Piece semble donc s'approcher véritablement de sa fin avec le chapitre 1122.

Où et quand lire la suite de OP ?

Cette fois encore, le nouveau chapitre de One Piece vous sera proposé légalement sur MANGA Plus. Il sera ajouté sur la plateforme de l'éditeur Shueisha dès dimanche prochain, le 4 août, à 17 heures. Comme chaque fois, il sera mis à disposition gratuitement pendant un mois entier.

Bonne nouvelle pour la suite ? Probablement. De fait, si le Shonen Jump, le magazine de pré-publication dans lequel paraît OP sera en congé la semaine prochaine, ce n'est pas le cas d'Eiichiro Oda. Il se pourrait donc que le chapitre 1123 fuite comme d'accoutumée en cours de semaine. Nous garderons l'œil bien ouvert pour vous !