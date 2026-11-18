Avant la sortie du chapitre One Piece 1199 le dimanche qui vient, le contenu a déjà leaké sur la toile. Découvrez ce qui vous attend dans la suite du manga d'Eiichiro Oda.

L'attente après la pause sera bientôt terminé, le chapitre One Piece 1199 arrive ce week-end. Mais vous pouvez en avoir un avant-goût dès maintenant grâce aux nouveaux leaks. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que Luffy va au cœur des prochaines pages. Eiichiro Oda prouve encore qu'il a de l'imagination pour la suite de son manga-fleuve.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1199 de One Piece ?

Tout d'abord, attendez-vous à lire un peu moins cette semaine. Le chapitre 1199 de One Piece ne compterait que 13 pages, contre 17 à 19 en moyenne d'ordinaire. Il ne manquera pas d'intérêt pour autant. Après une couverture montrant Vivi qui demande au colonel Morgan de la prendre en photo pour son avis de recherche, on revient au cœur de l'action.

Alors que le chapitre précédent voyait Luffy se transformer, le chapitre 1199 de One Piece se concentre sur cette nouvelle forme simiesque. On découvre le capitaine des Chapeaux de paille se cognant la poitrine, faisant le bruit des tambours de la libération. Toutefois, le rythme est un petit peu différent comme le remarque l'un des Géants.

Première apparition de Luffy dans sa nouvelle forme. © Shueisha / Eiichiro Oda

De son côté, Sanji rattrape Killingham et tente de le frapper en plein cœur, mais il se loupe. Le chapitre 1199 de One Piece en revient alors à Luffy. Il se tourne vers le bateau volant où se trouvent Dorry et Brogy. Après leur avoir envoyé une maison (oui, oui) dessus, qu'ils repoussent facilement, il se jette sur eux armé d'un éclair et d'un bouclier en nuage. Décidément, cette nouvelle forme change beaucoup de choses pour notre héros !

Pendant ce temps, Imu se rapproche du village, suivi de près par une mystérieuse ombre. Le chapitre 1199 de One Piece se conclut alors sur Robin, tenant une lettre de Lili dans les mains. Elle est longue de 3 ou 4 pages. Voyant le nom « Nerfertari » inscrit dessus, elle se décide à la lire. Vous le voyez venir ? On risque d'avoir un nouveau flashback la semaine prochaine et probablement de nouvelles révélations importantes.

Comment lire les scans du chapitre 1199 de OP ?

Alors que le manga d'Eiichiro Oda était en pause la semaine dernière, vous le retrouverez bien la semaine prochaine pour la suite. Mais avant cela, préparez-vous à découvrir le combat de Luffy noir sur blanc dans le chapitre 1199 de One Piece. Vous pourrez lire les scans gratuits légalement dès ce week-end :

Date de sortie de One Piece 1199 : 22 novembre 2026

: 22 novembre 2026 Horaire de disponibilité : 17 heures

: 17 heures Plateforme officielle : MANGA Plus