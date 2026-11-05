One Piece a une bonne nouvelle pour les fans français de l'anime et ça va se passer sur Disney+. Apprêtez-vous à redécouvrir l'arc Egghead et bientôt Elbaph en vf.

Disney+ a annoncé ajouter prochainement la vf pour les derniers arcs de l'anime One Piece. La plateforme de svod va ainsi continuer d'enrichir son offre autour de l'univers né de l'esprit d'Eiichiro Oda avec cette belle surprise pour les fans français. On vous donne tous les détails pour que vous ne manquiez rien.

Les fans français de One Piece vont pouvoir suivre Egghead et Elbaph en vf

On n'attendait pas Disney+ prendre les devants, et pourtant ! La plateforme de SVOD se lance à son tour dans la bataille de la vf pour l'anime One Piece. C'est en effet un challenge pour les services du genre, certaines produisant parfois elles-mêmes le doublage, à la fois pour être les premières sur le créneau et aussi adapter les traductions.

Pour ce qui est de One Piece, Disney+ s'enfonce dans une brèche que d'autres ont creusé avant elle. Ainsi, la plateforme annonce qu'elle va bientôt diffuser la première partie de l'arc Egghead en version française, ce qui est déjà le cas par exemple du côté d'ADN.

Mais par cette annonce, Disney+ semble faire plus que rattraper son retour sur le doublage de One Piece. En effet, la plateforme de SVOD va enchaîner avec la deuxième partie d'Egghead, puis l'arc Elbaph. Ainsi, les fans français pourront découvrir l'intégralité du dernier arc et de celui en cours dans le service et pas forcément partout ailleurs.

Quand le doublage français sera-t-il disponible sur Disney+ ?

Disney+ a d'ores et déjà dévoilé à partir de quand les deux arcs de One Piece seront disponibles en vf dans son catalogue. Cela va arriver très vite, puisque le doublage sera proposé dès le mois prochain et arrivera progressivement, en plus des épisodes en version originale sous-titrée évidemment :

Egghead, première partie : à partir de décembre 2026

: à partir de décembre 2026 Egghead (deuxième partie ?) : à partir de février 2027

: à partir de février 2027 Elbaph : courtant 2027

Ainsi, Disney+ fait un vrai pas pour l'accessibilité du public français de One Piece. Petits et grands vont pouvoir suivre l'aventure de Luffy et ses camarades avec les voix de Stéphane Excoffier et ses collègues de doublage sous peu.