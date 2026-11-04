Le chapitre One Piece 1198 sortira ce week-end. Toutefois, on en a déjà un avant-goût détaillé grâce aux leaks qui nous dévoilent son contenu avec un peu d'avance.

Il va y avoir du très lourd dans le chapitre One Piece 1198. En tout cas, c'est ce que nous révèlent les nouveaux leaks à quelques jours de la sortie. One vous prévient, le manga d'Eiichiro Oda promet de dépasser toutes vos attentes dans les prochaines pages. L'affrontement légendaire contre Imu se poursuit avec des surprises insoupçonnées. ll ne faudra pas louper ça.

Que dévoilent les leaks du chapitre 1198 de One Piece ?

Le chapitre 1198 de One Piece reprend dans la continuité du chapitre 1197. Après une page de couverture centrée sur Pudding, on reprend l'action avec Sanij brisant l'armure de Killingham d'un coup de pied surpuissant. Le Saint cherche alors à s'enfuir, rappelant Sommers face à Zoro deux chapitres plus tôt. On comprend aussi qu'il ressent le Haki d'Imu au lieu, pendant que la déesse Zaza Mma étire son corps vers le navire pour aider les enfants kidnappés à monter à bord.

La suite du chapitre 1198 de One Piece marque un tournant. Imu dévoile sa troisième forme, celle d'une immense créature au long coup et aux énormes cornes. Cette silhouette rappelle le démon qui apparaissait sur la fresque d'Harley. Face à lui, Loki aussi change d'apparence pour prendre sa forme hybride Zoan. L'affrontement entre les deux monstres reprend.

Alors, on s'aperçoit dans One Piece 1198 que Luffy semble avoir disparu. Or, Loki s'étonne de voir qu'il fuit en pleine bataille. Imu interroge son adversaire sur l'ancienne technologie Erbaf, mais il n'en sait rien. Tant pis, Imu terrasse Loki avant de tourner son regard vers le chef des Mugiwara. Il comprend qu'il doit retourner au plus vite à Mary Geoise s'il tient à sa vie.

La suite du manga montre ensuite Gaban et Usopp qui, eux aussi, s'étonnent que leur camarade s'en soit allé. Gaban lâche alors une de ces phrases énigmatiques dont il a le secret, expliquant que Luffy serait un « type Zoan ». C'est là qu'on retrouve le pirate sur le toit d'une maison du village Erbaf, observant Zaza Mma. Mais, surtout, il arbore ici une nouvelle forme surprenante, similaire à celle d'un singe avec une queue et des crocs (le gear 6 ?). Il saute sur la déesse et la fait exploser en la mordant. Le chapitre 1198 de One Piece se conclut sur les Géants qui se demandent quelle est cette créature.

Goku SSJ4 n'a qu'à bien se tenir face à Luffy ! © Spike Chunsoft / Bandai Namco Entertainment

Le manga sera en pause la semaine prochaine

Avec de telles révélations dans les fuites, on est impatient de découvrir ce que nous réserve le chapitre 1198 de One Piece ce week-end. Les scans seront disponibles en intégralité et en français de manière tout à fait légale dès dimanche prochain, et ce, pendant une durée d'au moins un mois :

Date de sortie de One Piece 1198 : 8 novembre 2026

: 8 novembre 2026 Horaire de disponibilité : 17 heures

: 17 heures Plateforme officielle : MANGA Plus

Toutefois, nous avons une mauvaise nouvelle pour la suite du manga. Comme on s'y attendait, One Piece sera en pause pour une semaine après la sortie du chapitre 1198. Il faudra donc attendre le dimanche encore d'après, soit le 22 novembre prochain, pour voir véritablement Luffy en action dans sa nouvelle forme.