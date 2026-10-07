Le chapitre One Piece 1195 va sortir ce week-end, mais les lectrices et lecteurs peuvent déjà avoir un aperçu du contenu avec le nouveau leak du manga.

One Piece 1195 leak déjà alors que le nouveau chapitre ne doit sortir que dimanche prochain. On découvre ainsi ce qui nous attend dans la suite du combat qui oppose Zoro à Sommers. Tenez-vous prêt, car c'est un festival d'attaques épiques qui s'annonce. En plus de cela, une bonne nouvelle pour la publication du manga accompagne cette fuite. Tout pour vous faire plaisir par conséquent !

Que dévoilent les leaks du chapitre 1195 de One Piece ?

Après le chapitre 1194, il tarde aux lectrices et lecteurs assidus du manga de découvrir la suite de One Piece. Ça tombe bien, le leak du chapitre 1195, visiblement intitulé 'Faiblesse', nous donne un avant-goût de ce qui nous attendra dans les planches dimanche prochain. Après une page de couverture présentant Sanji dans le rôle d'un coiffeur, le combat opposant Zoro le Saint Shepherd Sommers reprend.

Zoro contre Sommers dans le chapitre 1194. © Shueisha / Eiichiro Oda

Entamé dans le chapitre 1193, l'affrontement prend une tournure étonnante dans le chapitre One Piece 1195. En effet, alors que Zoro déploie son haki, Sommers prend finalement la fuite en pleurant. Mais l'épéiste des Mugiwara le rattrape vite. On ne voit pas ce qui se passe alors, mais un cri éclate.

La suite de One Piece 1195 nous ramène auprès de la princesse Shuri, qui se réveille en pleurs. Le manga nous plonge dans ses souvenirs auprès de Brook. Malgré cela, elle assume encore son identité de Sainte Gunko de la famille Manmayer et prend la fuite. Le fredonneur, présent à ses côtés, essaie bien de la réconforter mais cela semble vain.

On en vient ensuite à Biblo, le hibou géant. Il évoque un coffre qui contiendrait quelque chose abandonné par Nefertari Lili il y a plus de 800 ans. Mais la scène est coupée par un nouveau combat qui oppose cette fois Sanji à Killigham. Alors que le cuistot démonte littéralement son opposant, il ne parvient pas à l'achever. Couvert de blessure, il se souvient alors du temps passé avec Ivanjov pendant l'ellipse et surtout que ce dernier l'avait alerté contre sa plus grande faiblesse. Le chapitre 1195 de One Piece se termine sur cette vision de Sanji terrifié.

Pas de pause pour la suite du manga

Après ce premier leak, vous pourrez retrouver très bientôt le chapitre 1195 de One Piece. Il sera disponible à la lecture en ligne de manière officielle dès dimanche, et en français qui plus est. Ne ratez pas la sortie :

Date de sortie de One Piece 1195 : 11 octobre 2026

: 11 octobre 2026 Horaire de disponibilité : 17 heures

: 17 heures Plateforme officielle : MANGA Plus

Pour finir, on a une bonne nouvelle pour vous ! Contrairement à la rumeur qui voulait qu'il y aurait une pause après la sortie du chapitre 1195, le manga reviendra la semaine prochaine sans faute. Le chapitre 1196 de One Piece sortira donc le 18 octobre 2026.