Après deux ans, l’arc d’Elbaf atteint enfin son apogée. Les grandes batailles battent enfin leur plein, avec trois grands duels qui se dessinent : Luffy contre Imu, Zoro contre Sommer et Sanji contre Killingham. Le chapitre 1194 de One Piece, à paraître officiellement cette semaine, est, comme toujours, déjà victime de leaks. L’un des grands combats va prendre une nouvelle tournure et les fans de Roronoa Zoro risquent d’être en ébullition après ces pages.

Premiers leaks pour le chapitre 1194 de One Piece

Cette fois, Oda s’éloignera un peu de l’affrontement entre Luffy et Imu pour se focaliser sur celui opposant Zoro à Sommers. Au départ, l’adversaire du second des Chapeaux de Paille est terrifié, avant de comprendre que Zoro ne sait pas contrôler son Haki des Rois. Il s’empresse alors de se moquer de lui, le qualifiant de « stupide et inutile ». Et pendant que son adversaire ricane, le sabreur lui transperce le dos avec son épée et atteint une nouvelle fois son cœur. Il ne parvient en revanche pas à le toucher complètement. Zoro poursuit son entraînement en découpant le corps de Sommers en morceaux, tout en tentant de maîtriser son Haki. De son côté, Sommers régénère son corps systématiquement, jusqu’à ce qu’il trouve que la plaisanterie a assez duré et s’énerve.

Zoro contre Sommers dans un chapitre précédent de One Piece ©WSJ

L'avènement de Zoro ?

Pendant ce combat du chapitre 1194 de One Piece, Zoro se remémore son entraînement avec Mihawk et les paroles de son mentor. « Roronoa, les choses ne restent jamais les mêmes pour toujours, mais il y a une chose qui peut rester inchangée. » Pendant ce temps, Sommers montre des signes de faiblesse, épuisé par ses régénérations successives. Il s’élance alors pour porter le coup de grâce à Zoro et le tuer. C’est à ce moment que le Chasseur de Pirates se souvient des derniers mots de Mihawk et enfile son bandana.

« Le Haki des Rois c'est le pouvoir de percevoir sa propre force. Et ce pouvoir est si puissant que les personnes faibles seront incapables de vous tenir tête », lui expliquait le plus grand épéiste au monde. Le chapitre 1194 de One Piece se termine alors que Zoro parvient enfin à maîtriser son Haki des Rois et à le transmettre à ses trois sabres. Des éclairs noirs et des flammes apparaissent tout autour de ses lames. Zoro est désormais prêt à en finir avec Sommers.

Il faudra cependant attendre le chapitre 1195 de One Piece pour découvrir le coup de grâce. Malheureusement, l’attente sera un peu plus longue que prévu puisque le manga fera une pause la semaine prochaine. Le chapitre 1194 de One Piece sortira quant à lui officiellement le dimanche 27 septembre 2026 dans le Weekly Shonen Jump. Comme toujours, les scans seront publiés le même jour à 17h00 sur la plateforme MANGA Plus, qui permet de lire légalement et gratuitement les nouveautés en français.

Source : Pew