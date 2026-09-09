Le manga One Piece et son chapitre 1193 sont victimes de leaks cette semaine. Découvrez en avance un aperçu de son contenu avec encore de belles surprises pour certains personnages.

Le chapitre One Piece 1193 poursuit l'aventure des Mugiwaras en Erbaf. Toujours en pleine bataille, nos héros sont confrontés à l'un des plus grands adversaires de leur odyssée. Les leaks nous dévoilent encore cette semaine un bout de l'affrontement. Tenez-vous prêts, car ça va encore envoyer avant la pause.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1193 de One Piece ?

Le chapitre 1192 nous avait laissés sur une scène de suspense concernant Imu. Le 1193ᵉ reprend directement dans l'action avec un focus sur Loki hyper prometteur. Le Géant se transforme dans sa forme hybride, mais Eiichiro Oda semble vouloir préserver le mystère encore un peu puisqu'on ne voit que sa silhouette pour le moment.

Loki en dragon dans le chapitre 1174 de One Piece. © Shueisha / Eiichiro Oda

De son côté, Luffy se trouve en difficulté. Le capitaine des Mugiwara tombe à terre, épuisé. Comme pour contraster, Gunko, elle, se réveille enfin. Le chapitre 1193 de One Piece montre aussi Biblo qui souhaite montrer quelque chose à Robin, Chopper et les autres dans la bibliothèque.

La suite de One Piece 1193 nous remet dans l'action avec deux affrontements de légende. Sanji s'oppose à Killingham, tandis que Zoro se lance dans un combat avec Sommers. Assailli par les épines sur Saint, le sabreur cherche une manière d'utiliser son haki. C'est alors qu'il riposte avec une telle puissance qu'il parvient à toucher son adversaire. Le chapitre se termine alors sur le visage de Sommers, terrifié.

Comment lire les scans du chapitre 1193 avant la prochaine pause ?

Si les leaks donnent une idée de ce que réserve le chapitre 1193 de One Piece, le mieux c'est encore de lire les planches dessinées par Eiichiro Oda. Celles-ci seront disponibles officiellement et gratuitement en ligne dès dimanche prochain :

Date : 13 septembre 2026

: 13 septembre 2026 Horaire : 17 heures

: 17 heures Plateforme : MANGA Plus

En revanche, les lecteurs de One Piece devront être un peu plus patients pour découvrir le chapitre 1194. En effet, le manga ne sera pas véritablement en pause la semaine prochaine, mais son magazine de pré-publication, lui, si. Cela veut dire que la suite du manga ne sortira pas le 20 septembre, mais le 27 septembre 2026.