Le prochain chapitre de One Piece sera officiellement disponible ce dimanche sur Manga Plus. L’arc d’Elbaf continue de battre son plein et les lecteurs des scans ont déjà pu découvrir le début d’affrontements épiques, mais beaucoup de fans français préfèrent attendre la parution des tomes. Justement, le tome 113 de One Piece vient de sortir ce 23 septembre et il est de nouveau disponible dans son édition collector, qui a été en rupture pendant un moment.

Le collector du tome 113 de One Piece disponible







Le tome 113 est maintenant disponible partout en France. Comme toujours, Glénat a préparé une édition spéciale pour les collectionneurs et, comme souvent avec l’éditeur français, difficile de faire mieux pour le rapport qualité-prix. Elle contient en outre un coffre au trésor renfermant un journal de bord, 3 ex-libris, 14 intercalaires de bibliothèque ou encore une pochette pour transporter ses mangas. Pour 25€, autant dire que le collector du tome 113 de One Piece est bien garni. Envie de vous le procurer ? Voici toutes les meilleures offres disponibles à ce jour :

Leclerc à 23,75€ (avec le retrait en magasin)

Fnac à 23,75€ (avec le retrait en magasin)

Amazon à 25€

Que contient l'édition collector de One Piece ?

Le tome 113 avec jaquette alternative réversible

Une mini silhouette de Luffy

Un journal de bord

14 intercalaires de bibliothèque

3 ex-libris

Une pochette de transport pour mangas

Un coffre au trésor

Quels sont les chapitres inclus dans le tome 113 ?