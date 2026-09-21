Le fans de One Piece vont devoir une fois de plus prendre leur mal en patience pour découvrir la suite du manga. Deux nouvelles pauses viennent de se confirmer et ça concerne le chapitre 1195.

Alors qu'on s'apprête à retrouver le manga One Piece cette semaine, il ne faudra pas s'attendre à voir la suite arriver tout de suite. Le chapitre 1195 se retrouve entre deux pauses, si bien qu'après le chapitre de ce dimanche, vous n'aurez rien à vous mettre sous la dent la semaine prochaine. On vous donne le calendrier de publication pour ne rien manquer.

Une pause avant et après le chapitre One Piece 1195

Le Weekly Shonen Jump reprend donc sa publication cette semaine après ses congés annuels. Cela veut dire que vous retrouverez le chapitre 1994 de One Piece dimanche prochain. Comme d'habitude, il sera disponible légalement et gratuitement en ligne, qui plus est en français, sur la plateforme MANGA Plus. En revanche, il faudra être patient après.

De fait, Eiichiro Oda prendra une semaine de pause après la publication du chapitre de la semaine. Cela veut dire qu'au lieu de découvrir le chapitre 1195 de One Piece le 4 octobre 2026, celui-ci ne paraîtra que la semaine suivante, soit le 11 octobre. Et ce n'est pas tout, puisqu'une nouvelle pause de l'auteur surviendra juste après. On a justement le calendrier de sortie pour vous aider à ne rien manquer.

Le calendrier de publication des prochains chapitres de OP

Avec toutes ces pauses, ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver dans la publication des chapitres de One Piece. Mais heureusement, un calendrier de publication a été partagé afin de se rappeler quand sortira vraiment le chapitre 1195 et quand le rythme de sortie reprendra son cours :

27 septembre : Chapitre 1194

4 octobre : Pause d'Eiichiro Oda

11 octobre : Chapitre 1195

19 octobre : Pause d'Eiichiro Oda

25 octobre : Chapitre 1196

8 novembre : Chapitre 1197

Grâce à ce calendrier One Piece, il apparaît que la pré-publication du manga dans le Weekly Shonen Jump devrait reprendre son cours normal fin octobre, après les deux pauses entourant le chapitre 1195. Cependant, il n'est pas exclu que ces dates soient soumises à des changements.