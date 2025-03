One Piece revient cette semaine avec un nouveau chapitre, le 1144ᵉ. Ç'a déjà leaké, alors on peut vous dire que l'action sera au rendez-vous avec une révélation qui pourrait tout changer pour la suite.

On peut dire que c'est la fête en ce moment pour les fans de One Piece ! L'anime vient de lever le voile sur plusieurs surprises concernant sa reprise début avril, tandis que la série live-action de Netflix prépare doucement sa deuxième saison. Cela dit, il y a encore un peu d'attente avant de découvrir tout cela. Ça tombe bien, car vous allez avoir de quoi patienter avec le manga qui continue sa pré-publication hebdomadaire. Comme d'habitude, la suite — le chapitre 1144 en l'occurrence — a déjà fuité. Découvrez avec nous ce qui vous attend.

Le combat se poursuit dans One Piece

Les lecteurs et lectrices de One Piece n'auront pas eu à attendre bien longtemps cette fois. Habitués des pauses régulières dans le manga, ils peuvent se réjouir quand la suite arrive rapidement. Ainsi, le chapitre 1144 sortira en fin de semaine, reprenant l'intrigue juste là où le 1143ᵉ nous avait laissés si on en croit les leaks.

En ce sens, nous retrouvons dans le chapitre 1144 de One Piece les Géants en pleine bataille. Cependant, ils sont toujours en difficulté face aux monstres lâchés par les Chevaliers Divins. Il va donc falloir ruser pour retourner la situation. Heureusement, les Mugiwara sont dans les parages. Le jeune Colon parvient à s'échapper pour permettre à Jinbei, Brook, Usopp et Nami de prendre part au combat.

Toutefois, l'équipage entier du Chapeau de paille n'est pas réuni. Le chapitre nous entraîne du côté de Ripley, qui conduit Franky à un robot ancien. Apparemment, il serait laissé ici à l'abandon depuis au moins 3 000 ans. Après les événements d'Egghead, voilà qui pourrait suggérer de gros bouleversements à venir dans la suite de One Piece.

Mais l'heure n'est pas encore à ces préoccupations. Dorry, Brogy et Scopper Gaban arrivent ensemble à bord du Great Erik. Les deux premiers lancent leur attaque Hakoku. D'un seul coup, ils viennent à bout de plusieurs monstres. Mais, le troisième ne compte pas faire de la figuration non plus ! Le trio est bien décidé à prêter main forte aux hommes de Luffy.

Les géants Dorry et Brogy. © Eiichiro Oda / Shueisha.

Où lire gratuitement la suite du manga ?

Si vous suivez assidûment One Piece, vous cherchez peut-être comment accéder au chapitre 1144 gratuitement et légalement. C'est possible grâce à la plateforme officielle MANGA Plus. Comme chaque semaine, vous pourrez y retrouver la suite du manga d'Eiichiro Oda le dimanche suivant (soit le 30 mars dans le cas présent), aux alentours de 17 heures. Il y sera disponible pour une durée de trois semaines. Alors profitez-en en attendant les prochaines pages à paraître !