Le manga One Piece continue sa parution à un rythme régulier. Eiichiro Oda, son créateur, avait prévenu dans son message de fin d’année : sa santé passerait avant tout. Visiblement, le mangaka se porte plutôt bien, puisqu’il enchaîne les chapitres sans interruption. Et comme toujours, les informations principales du prochain chapitre de One Piece ont leaké.

Premiers leaks pour le chapitre 1173 de One Piece

Le chapitre débute directement dans la continuité des dernières pages de la semaine précédente. On y retrouve donc Zoro, prêt à mettre son plan à exécution. Sa solution : sauter sur la tête des géants afin de trancher ceux affectés par le Domi-Reversed. Brogy et Dorry tentent de l’en empêcher, mais finissent inévitablement par s’affronter entre eux, laissant Zoro et le reste du groupe sous le choc de leurs attaques respectives. Le chapitre 1173 de One Piece confirme également ce que beaucoup pressentaient : Brook a eu une révélation.

Gunko était autrefois connue sous le nom de Princesse Shuri (ou Sherry), avant d’hériter du titre de « princesse qui a tué son père » lorsqu’elle mit fin aux jours du roi, mentor de Brook, à un niveau comparable à celui de Shanks pour Luffy. Gunko commence alors à hésiter, et Brook semble parvenir à toucher quelque chose de profondément enfoui en elle, mais Imu finit par reprendre le contrôle. Alors qu’elle s’apprête à attaquer Brook, visiblement contre sa volonté, elle lui ordonne de fuir. Le chapitre 1173 de One Piece s’attarde ensuite sur Gerd et Goldberg, qui s’apprêtent à lancer une attaque combinée contre l’un des principaux objets MMA.

Road s’interpose cependant puisqu’il souhaite prendre part à l’assaut. Tous trois portent alors un coup dévastateur au MMA, qui finit sur Sommers. Ce dernier contre-attaque, mais son offensive frappe le navire censé évacuer les enfants retenus en otage. Le bateau est détruit, et Sommers semble prendre conscience de son erreur dans les dernières pages du chapitre. « Oh m**** », conclut-il ce chapitre 1173 de One Piece. Bonne nouvelle toutefois, la suite ne se fera pas attendre. C’est confirmé, il n’y aura pas de pause la semaine prochaine.

Source : Pew