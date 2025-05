L'univers One Piece continue de s'embraser ces jours-ci ! Depuis un mois, les fans peuvent de nouveau suivre l'aventure des Mugiwara à Egghead dans l'anime. Très bientôt, ils auront en plus droit à un nouvel aperçu très concret de la nouvelle saison de l'adaptation live-action de Netflix. Mais, pour l'heure, revenons à Erbaf pour découvrir ce qu'il se passe entre les Chevaliers Divins et les Géants grâce aux leaks du chapitre 1148.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1148 de One Piece ?

La tension est particulièrement pressante ces derniers temps dans le manga One Piece. Nos héros sont actuellement sur l'île d'Erbaf et disons que ce séjour n'est pas de tout repos. Alors que tout n'est déjà pas simple avec les Géants, des adversaires, de taille eux aussi, s'opposent à l'équipage du Chapeau de Paille.

Le chapitre 1148 de One Piece s'intitule « Ronia » et propose une couverture mettant Yamato en vedette. Alors qu'elle rencontre Kawamatsu, nous pouvons voir Page One et Ulti la suivre discrètement. Puis, nous rentrons dans le vif du sujet avec les premières pages.

Le manga One Piece commence en s'attardant sur Ronia, le nouveau personnage apparu dans le chapitre 1147. Les forces de Gunko la repoussent jusqu'au bord de la falaise. Le Chevalier Divin n'hésitera pas à la tuer si les Géants ne se décident pas à se plier à son Ordre.

En parallèle, Robin entre concrètement en action contre Sommers. Elle déploie ses pouvoirs afin de l'attaquer dans le dos et le projeter au loin. Mais l'adversaire n'a pas dit son dernier mot. Il riposte violemment avec ses épines. Il découvre alors qu'il s'agissait d'un clone de l'archéologue. La véritable Nico Robin est partie pour sauver ses compagnons d'équipage. L'amitié est toujours au cœur de l'aventure dans One Piece !

Mais ce n'est pas fini. Jarul ordonne à Ange de mettre le feu à l'école. Il voit là le seul moyen de sauver les enfants. De son côté, Sommers rattrape la vraie Robin. Il est prêt à passer à l'attaque quand Gaban lui tombe dessus par surprise et lui tranche la main d'un coup. Le Chevalier Divin, gravement blessé, s'effondre. La roue tourne pour les héros de One Piece.

Saint Shepherd Sommers dans un précédent chapitre de One Piece. © Eiichirō Oda.

C'est intense en ce moment One Piece ! Vous ne voudrez certainement pas louper le chapitre 1148 une fois paru en image. Eh bien, n'oubliez pas qu'il sera disponible dimanche 11 mai, à 17 heures, sur la plateforme officielle MANGA Plus. Non seulement c'est légal, mais entièrement gratuit.

Le nouveau chapitre de One Piece devrait être disponible pendant un mois entier sur la plateforme, au lieu de trois semaines habituellement. La raison, vous l'aurez compris, c'est que le manga sera en pause la semaine prochaine.