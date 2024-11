Le chapitre 1131 de One Piece a déjà leaké. De nouvelles péripéties s'annoncent. Très clairement, des bouleversements importants devraient bientôt frapper nos héros.

Ça y est, ça repart pour One Piece ! Le remake de l'arc des Hommes-Poissons a commencé sa diffusion. Vous pouvez retrouver notamment les “nouveaux” épisodes sur Crunchyroll. Mais, ce n'est pas tout. La pause est également terminée du côté du manga. Le chapitre 1131 est donc très attendu des lecteurs et lectrices. Et ainsi qu'on pouvait s'y attendre, il a déjà fuité sur la toile. Découvrez son contenu sans attendre avec nous.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1131 de One Piece ?

L'arc Erbaf, soit l'arc “viking” comme on pourrait l'appeler, se poursuit dans One Piece. Eiichiro Oda et ses équipes remettent un scène un personnage déjà vu auparavant. Il s'agit du géant Loki, réintroduit dans le chapitre 1130. Nous le retrouvons en mauvaise posture dans le suivant. Cependant, une tête bien familière pourrait lui venir en aide...

Le chapitre 1131 démarre avec Loki emprisonné dans l'Underworld. Il demande à Luffy de le libérer, lui promettant en retour de détruire n'importe quel équipage qu'il souhaiterait. Mais, dans leur échange, il traite Sanji de « poule mouillée », ce qui met le capitaine des Mugiwara en colère, au point d'attaquer le géant sous la forme du Gear 4. Luffy est cependant curieux d'en savoir plus sur le lien entre les deux hommes. Loki y voit une belle occasion : il lui assure qu'il lui dira tout, à condition qu'il le libère.

De leur côté, Zoro et son équipe échappent à Road et à un gang. Robin se prépare, quant à elle, à retrouver Saul. En effet, Brook est en train de lui couper les cheveux. Elle retrouve ainsi sa coupe pré-ellipse. Toutefois, le chapitre se conclut avec l'annonce de la part d'un géant que Saul s'est effondré.

Jaguar D. Saul et la jeune Robin dans l'anime One Piece © Eiichiro Oda / Toei Animation

Connaissez-vous MANGA Plus ? C'est la plateforme officielle lancée par l'éditeur Shueisha. Dessus, vous y retrouvez des dizaines de séries à lire en ligne, de façon totalement légale et gratuite. Comme à chaque fois, la suite de One Piece y sera disponible le dimanche. Alors, rendez-vous le 10 novembre autour de 17h pour lire le chapitre 1131. Sachez enfin que vous retrouverez le 1132e dès la semaine prochaine, puisqu'il n'y aura pas de pause cette fois.