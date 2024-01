One Piece est devenue la nouvelle poule aux œufs d'or de Netflix. La plateforme SVOD a mis le paquet pour mettre le grappin sur la franchise la plus populaire des mangas actuelle. Des fans par millions, des films et séries d'animations ultra suivis et attendus à chaque fois, sans compter le prochain film exclusif Netflix et la série live action qui a cartonné. La plateforme aime les pirates, et les fans lui rendent bien. D'ailleurs, ils attendent tous impatiemment le nouvel épisode de leur série fétiche, qui arrive aujourd'hui même !

L'anime One Piece débarque enfin sur Netflix... ou presque

L'anime One Piece pourra désormais se suivre sur Netflix. C'est LA grosse nouveauté de ce début d'année. La plateforme accueille aujourd'hui la série animée avec son arc Egghead.

Seulement voilà, à l'heure où ces lignes sont écrites, One Piece n'est toujours pas disponible sur la plateforme alors qu'il devrait déjà être en ligne. Netflix a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il y avait un petit pépin technique qui était en train d'être corrigé. On ne sait pas encore quand le nouvel épisode sortira, mais ça ne saurait tarder.

Une préquelle hyper attendue arrivera aussi prochainement

En plus de la série animée, Netflix diffusera prochainement Monsters, un film spin-off de l'univers One Piece faisant office de préquelle. Il mettra en lumière les périple de Ryuma, un épeiste légendaire et ancêtre de Zoro, le fidèle compagnon de Luffy. Monsters : Le samouraï et le dragon ou Monsters : 103 Mercies Dragon Damnation arrivera le 21 janvier sur la plateforme. Inutile de vous dire qu'ici aussi, les fans sont comme des fous d'autant que cette nouvelle œuvre signée Eiichiro Oda est totalement inédite chez nous.

Plus tard, nous aurons également le droit à un remake de la célèbre série One Piece et de son tout premier arc. Ici, on n'en sait pas plus si ce n'est qu'Eiichiro Oda est une nouvelle fois à la barre du projet avec Netflix. Un mariage qui fonctionne semble t-il.