L'actualité est bonne pour One Piece ces derniers temps. La saison 2 de la série en live-action de Netflix va en se précisant doucement, tandis que la publication du manga retrouve tant bien que mal son rythme hebdomadaire, pour le plus grand plaisir des fans. D'autant plus que les derniers événements de l'intrigue lèvent progressivement le voile sur des éléments de lore du manga. Il se trouve que le prochain chapitre a, comme d'ordinaire, fuité sur le web. Passons donc en revue ce qui nous attend !

Que se passe-t-il dans le chapitre 1116 de One Piece ?

Les derniers chapitres de One Piece ont vu la perception du monde des pirates changer drastiquement. Pour rappel, le docteur Vegapunk avait enregistré un message qui révèle des secrets inattendus. Il y revient sur le Siècle oublié, Joyboy et la guerre contre les rois qui a provoqué l’effondrement du monde. Cela a provoqué, à l'époque, la submersion de continents entiers. Nos personnages ont ainsi appris qu'ils vivaient sur les quelques terres qui en sont encore immergées.

Comme les précédents chapitre, le 1116 démarrerait de nouveau par les réactions au message. Plusieurs personnes s'interrogeraient sur la continuité de cette guerre 800 ans après la disparition des belligérants. Puis, nous basculerions sur Imu, aperçu en fin du chapitre 1115. Le personnage serait en train de fixer le portrait d'une femme qui ressemblerait à Vivi. Les cases suivantes nous emmèneraient justement à Alabasta, montrant l'absence du portrait de ladite princesse.

Pendant ce temps, la voix de Vegapunk continuerait de se faire entendre. Dans son message, le docteur expliquerait qu'une certaine quantité de la Mother Flame lui aurait été volé. Le but ? Alimenter l'une des armes anciennes qu'il évoquait au chapitre précédent.

Cette partie du message semblerait alors entrainer des réactions. Nous verrions Edison et Stussy discuter. Mais, surtout, York s'étonnerait de son côté que Vegapunk ait été au courant du vol de la Mother Flame. En parallèle, elle découvrirait l'emplacement d'un escargophone qui diffuserait l'enregistrement. Elle prendrait alors le temps de contacter les cinq Doyens pour les avertir.

La suite du message contiendrait une nouvelle révélation de taille : un groupe aurait été au courant de tout ces éléments. Il s'agirait du Roi des pirates, Gol D. Roger, et de son équipage. Toutefois, ils n'auraient rien fait pour intervenir. Changement d'ambiance à nouveau : le manga nous entraînerait à Sabaody, dans le bar de Shakky. Nous y verrions Silvers Rayleigh, saoul. Celui qui était le second du Roi des Pirates discuterait avec un autre homme. Le chapitre s'achèverait sur ces mots : « Maintenant que je suis vieux, je peux dire que les vieux comme Vegapunk ne devraient pas gâcher le plaisir des jeunes, n'est-ce pas Roger ? ».

Où et quand lire la suite du manga ?

D'après le leaker Pew, le chapitre 1116 sera plus court, comptant 13 pages au lieu de la vingtaine habituelle — espérons que ce ne soit pas synonyme de problèmes de santé chez Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Comme chaque fois, vous pourrez retrouver le chapitre gratuitement et légalement sur la plateforme MANGA Plus de l'éditeur Shueisha. Il sera mis en ligne avec une traduction anglaise ce dimanche 2 juin, aux alentours de 17 heures. Enfin, il sera disponible pendant 3 à 4 semaines. Alors, profitez-en !