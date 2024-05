Voilà 27 ans que l'Odyssée des Mugiwara nous transporte d'un bout à l'autre des mers où pirates, Marine et créatures fantastiques cohabitent. One Piece, l'œuvre culte d'Eiichirō Oda rencontre toujours autant le succès alors, évidemment, chaque nouveau chapitre est attendu avec impatience !

Après un temps de pause, le manga aux 1001 chapitres et plus encore est revenu en force le mois dernier. Et autant dire que les aventures de Luffy et ses camarades connaissent d'importantes péripéties en ce moment ! Cela ne semble pas prêt de s'arrêter avec la suite, qui a déjà leaké sur internet...

© Eiichirō Oda.

Que prévoit les leaks pour le chapitre 1114 de One Piece ?

Comme tout bon shōnen, One Piece fait la part belle aux affrontements et aux rebondissements inattendu. Or, les derniers chapitres du manga s'inscrivaient parfaitement dans ces créneaux. Alors que le 1112 marquait un tournant dans la bataille en cours depuis quelques dizaines de pages, le 1113 se concluait sur une révélation de taille.

Ainsi, le chapitre 1114, intitulé “Ailes d'Icare”, se place dans la continuité directe du précédent. Le message diffusé par Vegapunk se poursuivrait. Après avoir évoqué la possible disparition du monde sous les eaux, le scientifique évoquerait le « Siècle oublié ». Toutefois, il confierait ne pas en savoir beaucoup à son sujet.



Vegapunk conterait alors l'histoire d'un jeune homme ayant vécu il y a 900 ans. Nommé « Joy Boy », celui-ci aurait habité un ancien royaume et aurait eu une spécificité qui vous rappellera quelqu'un : il eu aurait le pouvoir d'étirer son corps.

En parallèle de cette histoire, les planches nous donneraient à voir les réactions de personnages du monde entier en train d'écouter le message par le biais d'escargophones. Enfin, nous devrions découvrir « Mother Flame » — de son nom anglais du moins —, soit un feu brûlant à l'intérieur du fameux réservoir révélé au chapitre précédent.

Ce chapitre serait donc bien plus calme qui s'annonce cette semaine. Les pages se focaliseront cette fois sur le lore de One Piece avec des informations capitales qui annonce du lourd pour la suite ! Toutefois, on se demande toujours ce qu'il en est de Zoro et Jinbe, apparemment encore aux abonnés absents.

Où et quand lire la suite de One Piece ?

C'est avec plaisir que nous retrouverons le chapitre 1114 de One Piece à nouveau cette semaine ! Il sera disponible ce dimanche 5 mai, à 17 heures, sur MANGA Plus. La plateforme de lecture de l'éditeur Shūeisha permet de retrouver chaque nouveau chapitre du manga d'Oda gratuitement pendant un mois à sa sortie, en traduction anglaise.

Alors que nous pensions ne pas avoir de nouvelles de l'équipage du Chapeau de Paille cette semaine, c'est finalement la suivante qu'il sera absent. De fait, cette première semaine de mai étant fériée au Japon, les équipes travaillant sur One Piece n'ont pas planché sur la suite du manga. Rendez-vous donc dans deux semaines pour le chapitre 1115 !